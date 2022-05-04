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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يطالب روسيا وأوروبا بإعادة إعمار أوكرانيا

زيلينسكي يطالب روسيا
زيلينسكي يطالب روسيا وأوروبا بإعادة إعمار أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يعتقد أن روسيا وأوروبا يجب أن تشارك في إعادة إعمار أوكرانيا، التي "تقاتل من أجل أوروبا بأسرها" مشيرا إلى أن هذا "سيتطلب 600 مليار دولار على الأقل".

وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية "بهذا المعنى، أنا مقتنع بأن كل أوروبا يجب أن تفهم هذا وتساعد في إعادة إعمار بلدنا وصناعتنا، وبالطبع، أن تأتي إلى سوقنا".

وأشار رئيس أوكرانيا إلى أن إعادة إعمار البلاد "ستتطلب 600 مليار دولار على الأقل"، موضحا أن الحديث يدور حول ترميم "مرافق البنية التحتية، والمناطق السكنية، والمؤسسات". وشدد زيلينسكي، على أن "600 مليار دولار ليست سوى مبلغ تقريبي".

كما أعرب الرئيس الأوكراني عن قناعته بأنه "يجب على روسيا دفع تعويضات لصالح أوكرانيا"، مشددا على أن كييف "تتلقى الإشارات المناسبة من الدول الغربية".

وأشار زيلنسكي إلى أن المهمة الرئيسية لكييف هي استعادة وحدة أراضي أوكرانيا، موضحا أنه على روسيا أن تعود إلى "حدود ما قبل 24 فبراير"، ومكررا فرضية السلطات الأوكرانية بضرورة "إعادة شبه جزيرة القرم".

وتابع "نتلقى دعما من الشركاء من خلال العقوبات، ونتلقى أسلحة... أقصى ما نريده هو استعادة وحدة الأراضي.. ويمكن أن يتحول هذا لاحقا إلى أشكال أخرى من المفاوضات".

وفي وقت سابق، اعتبر  زيلينسكي أن "الحرب بدأت قبل 8 سنوات" في إشارة إلى ضم روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها عام 2014.

وشدد في مقابلة مع قناة "العربية" على أن الروس أغلقوا كافة الموانئ في البلاد، وحاصروا القنوات البحرية، كما خنقوا كل القنوات التجارية، بما قد يؤدي إلى أزمة غذائية واقتصادية عالمية، مضيفا أن الشعوب العربية تدرك ذلك، وتشعر به أيضاً.

وأكد أن روسيا تهدد الأمن الغذائي العالمي، معتبراً أن الشعوب العربية أكبر المتضررين من ذلك.

إلى ذلك، حذر الرئيس الأوكراني من احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة، مؤكدا أن الحرب في الوقت الراهن محصورة بالأراضي الأوكرانية لكنها قد تتسع.

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