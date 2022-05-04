بي إم دبليو تنشر صورًا للجيل الجديد من BMW M2

ينتظر محبو "بي ام دبليو" سيارة M2 عالية الأداء الرياضية من الجيل التالي بشغف كبير لذلك قدمت BMW M لمحة عما ينتظر عملائها من خلال نشرها صور لنموذج أولي من بي ام دبليو M2 بغطاء تمويهي على "انستجرام" والإعلان عن بدء الإنتاج التجاري للسيارة في مصنع الشركة بالمكسيك بحلول نهاية هذا العام.

وتتمتع بي ام دبليو M2 بهيكل أعرض بكثير من سيارة الفئة الثانية الكوبيه العادية، مع وجود فرق ملحوظ في الجهو الخلفية. أنابيب العادم رباعية والعجلات والإطارات الأكبر حجمًا ، وهناك عدد كبير من الفتحات الإضافية لتحسين عملية التبريد والديناميكية الهوائية، من المحتمل ألا يكون التصميم الداخلي لـ M2 مختلفًا عن الكوبيه القياسية من الفئة 2 ، مما يعني أنه سيوفر مجموعة قابلة للاستخدام من المقاعد الخلفية على عكس العديد من منافسيها في السيارات الرياضية، وذلك وفقا لموقع "كار آند درايفر"، المتخصص في السيارات والنقل.

تستخدم M2 الحالية محرك S55 مزدوج التربو سعة 3 لتر سداسي الأسطوانات ، بقوة 405 حصان في طراز المنافسة. قد تستخدم BMW في الطراز الجديد من M2 إصدار محسن من محرك سداسي الأسطوانات مزدوج التربو سعة 3 لتر S58 لتر الذي يأتي بقوة 473 حصان في الإصدار الأساسي من M3 و M4. من المحتمل أن لا يكون المحرك بنفس الطاقة الإنتاجية في M2 الجديدة ولكن على الأرجح سيكون في حدود الـ 400 حصان من أجل توفير دفعة قوة كبيرة عن سابقتها ومحرك بي ام دبليو M240i الحالي أحادي التوربو B58 ، والذي ينتج 382 حصان.

وتؤكد بعض الادعاءات أن BMW ستستمر في تقديم ناقل حركة يدوي مع طراز M2 على الرغم من إزالة هذا الخيار من فئتي 230i و M240i. من المحتمل أن يكون ناقل الحركة اليدوي ذات الست سرعات من M3 هو نفسه في M2.

وخلال الأشهر القليلة المقبلة ستكشف "بي ام دبليو" عن المزيد من المعلومات وستزيح الستار رسميا عن BMW M2 الجيل التالي في خريف العام الحالي وستكون معروضة للبيع قبل نهاية العام.