الجيش الروسي يعلن تدمير 40 هدفا عسكريا ومنظومات دفاع جوي في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تدمير 40 هدفا عسكريا ومنظومات "إس-300" بأسلحة عالية الدقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، خلال مؤتمر صحفي: "دمرت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة للقوات الروسية قاعدة اطلاق صواريخ تكتيكية من طراز "توتشكا او" في منطقة نوفايا دميتروفكا.. وثلاثة رادارات توجيه لمنظومة "اس300" للدفاع الجوي.. ومستودع ذخيرة وتسع نقاط تمركز القوات والمعدات العسكرية".

وأضاف كوناشينكوف أن مقاتلات روسية قصفت 40 هدفا عسكريا اوكرانياً خلال الليل.

وتابع قائلا: "الطيران العملياتي التكتيكي التابع للقوات الجوية الروسية قصف 40 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليل".

وأضاف " دمرت أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة اطلقت من الجو والبحر 6 محطات كهربائية فرعية بالقرب من محطات السكك الحديدية في بودوبورسي ولفوف وفولوفيتس وتيمكوفو وبيتيخاتكا، والتي من خلالها يتم تزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس بالأسلحة والذخيرة المرسلة من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية".