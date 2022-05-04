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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة تسجل 29 مئوية.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الأربعاء 4-5-2022

درجات الحرارة
درجات الحرارة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة "الأولى"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4-5- 2022، في القاهرة والمحافظات.


 درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس اليوم الأربعاء على مختلف المحافظات، فتكون كالتالي:

القاهرة الكبرى 29 للعظمى والصغرى 17.

الإسكندرية  24 للعظمى والصغرى 16.

مطروح 24 للعظمى والصغرى 17.

بورسعيد 32 للعظمى والصغرى 18.

شرم الشيخ 33 للعظمى والصغرى 24.

كاترين 26 للعظمى والصغرى 11.


وللتعرف على المزيد من درجات الحرارة في المحافظات المختلفة شاهد الفيديو التالي…

 

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تعليقًا على حالة الطقس اليوم ثالث أيام العيد، إن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات مئوية مقارنة بالأمس، مؤكدة أن هذا الانخفاض سيكون على أغلب مناطق الجمهورية.


وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط، حيث تعمل هذه الكتل على اعتدال الأجواء، مشيرة إلى أنه يوجد امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يساهم في تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم.


وأوضحت"غانم" أن الأجواء ربيعية مائلة للحرارة خلال فترة النهار على أغلب المناطق في محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء بالإضافة إلى بعض المناطق من شمال الصعيد.


وتابعت أن الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وسيظل شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار، مردفة بأن الطقس خلال فترة الليل سيكون مائلا للبرودة على أغلب المناطق الشمالية .


وأشارت إلى أن هذه الأجواء الربيعية ستستمر على مدار هذا الأسبوع، وأن اليوم هناك فرص لـ تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على أنشطة الحياة اليومية في أغلب المناطق الموجودة في السواحل الشمالية .

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