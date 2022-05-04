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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تطلق هاتفي Vivo T1 وT1 Pro 5G بمواصفات متطورة وسعر منافس

مواصفات هاتف فيفو
مواصفات هاتف فيفو Vivo T1

أعلنت شركة فيفو Vivo، عن أحدث إصدارات سلسلة T1، والتي تأتي مجهزة بميزات تضاهي تلك الموجودة في أفضل الأجهزة هواتف أندرويد لهذا العام.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تشمل سلسلة فيفو الجديدة هاتفي T1 Pro 5G و Vivo T1، ويتم طرح كلا الهاتفين للبيع ابتداء من اليوم بالأسواق الهندية، مقابل سعر يبدأ من 190 دولار (أي ما يعادل 3500 جنيه مصري).

 

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مواصفات هاتف فيفو Vivo T1 Pro 5G


يأتي هاتف فيفو T1 Pro 5G، بمواصفات مشابهة لجهاز iQOO Z6 Pro،  حيث يحتوي على شاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.44 بوصة، وبدقة 1080 بكسل، مع دعم لتقنية HDR10 +، وسطوع 1300 شمعة في المتر المربع.


ويتم تشغيل هاتف فيفو Vivo T1 Pro 5G، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، كما يمتاز بـ 8 طبقات تبريد لإدارة الحرارة، كما يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.


ويحتوي هاتف فيفو T1 Pro 5G، على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا مخصصة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.


ويتمتع هاتف فيفو T1 Pro 5G، ببطارية تبلغ قوتها 4700 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، والذي يمكنه شحن البطارية من 1٪ إلى 50٪ في غصون 18 دقيقة فقط.

مواصفات هاتف فيفو Vivo T1 Pro 5G

مواصفات هاتف فيفو Vivo T1


يحزم هاتف Vivo T1، بطارية أكبر تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات، والتي يمكنها شحن البطارية من 1٪ إلى 50٪ في غصون 28 دقيقة فقط.

وزودت فيفو هاتف Vivo T1، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو والعمق، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل.
وبينما يعمل هاتف فيفو الجديد Vivo T1، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680، والمطور بتكنولوجيا 6 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الرابع 4G، ويمكنك الحصول على ثلاث خيارات مختلفة من ذاكرة الوصول العشوائية رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، والتي تأتي مقترنة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.
ويمتاز هاتف فيفو Vivo T1، بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.44 بوصة، وبدقة 1080 بكسل، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch 12، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.

مواصفات هاتف فيفو Vivo T1


ويتوفر هاتف فيفو Vivo T1، مقابل سعر يبدأ من 190 دولار (أي ما يعادل 3500 جنيه مصري)، للنسخة الأساسية بسعة 4 + 128 جيجابايت.

بينما يبلغ سعر T1 Pro 5G، حوالي 314 دولار (أي ما يعادل 5800 جنيه مصري)، للنسخة الأساسية بسعة 6 + 128 جيجابايت.

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