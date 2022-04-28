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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر منافس.. فيفو تطلق هاتف Vivo T1x لشبكات 5G و 4G

سعر ومواصفات هاتف
سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo T1x 5G

أطلقت شركة فيفو Vivo، عن هاتفها الأحدث Vivo T1x، والذي ينطلق إلى الأسواق بإصداريه 5G و 4G مقابل سعر منافس جدا مقارنة بالمواصفات التي يقدمها.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف فيفو Vivo T1x 4G، مع معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، كما يحتوي الهاتف على فتحة بطاقة microSD مخصصة لتوسيع سعة التخزين.

 

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سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo T1x 

ويمتاز هاتف فيفو Vivo T1x 4G، بشاشة كبيرة من نوع LCD وبقياس 6.58 بوصة، وبجودة FullHD +، تدعم معدل تحديث 90 هرتز، تحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.

وتتميز اللوحة الخلفية لهاتف فيفو Vivo T1x 4G، المقاومة لبصمات الأصابع بـ "طلاء ستارة بلوري" ذات ملمس حريري، كما تتميز بفلاش جزيرة مستطيل الشكل ويضم 3 عدسات، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بمستشعرين لتصوير الماكرو والعمق بدقة 2 ميجابكسل.

سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo T1x 4G

ويشتمل الهاتف الذكي الذي يعمل بمعالج Snapdragon 680، على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الإطار الجانبي للجهاز، وبطارية تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها من خلال منفذ USB-C بقوة تصل إلى 18 وات، ويعمل هاتف فيفو Vivo T1x 4G، بواجهة المستخدم FunteuchOS12، المرتكزة على نظام أندرويد 12.

ويتوفر هاتف فيفو Vivo T1x 4G، باللون الأزرق والأبيض، مقابل سعر حوالي 160 دولار أمريكي (أي ما يعادل 2900 جنيه مصري)، للنسخة الاساسية بسعة 4 + 64 جيجابايت.

 

سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo T1x 5G

 

ويتم تشغيل هاتف فيفو Vivo T1 5G الجديد، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 778G، والذي يعمل بنظام Funtouch OS 12، ويأتي في تكوين ذاكرة 8 +128 جيجابايت، ويحتوي على شاشة من نوع AMOLED، وبجودة عرض FullHD +، وبقياس6.44 بوصة، تدعم معدل تحديث 90 هرتز، مع سطوع  يبلغ 1300 شمعة في المتر المربع ودعم تقنية HDR10 +.

ويتكون قسم الكاميرا بهاتف فيفو Vivo T1 5G، من كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل داخل شق بشاشة الهاتف، وكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل في الجزء الخلفي من الهاتف مرتبطة بوحدات ماكرو فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.


وتشتمل الميزات المتبقية في Vivo T1 5G، على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة، ومنفذ شحن من نوع USB-C، ودعم الصوت عالي الدقة، وغرفة التبريد بالبخار، وبطارية تبلغ قوتها 4700 مللي أمبير في الساعةـ تدعم الشحن السريع شحن 66 وات.

ويتوفر هاتف Vivo T1 5G الجديد بألوان هي الأسود والأزرق الفاتح مقابل سعر حوالي 300 دولار أمريكي (أي ما يعادل 5500 جنيه مصري).

سعر ومواصفات هاتف فيفو Vivo T1x 5G
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