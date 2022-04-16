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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تطلق نسخة فضائية من هاتف vivo X Note .. سعر ومواصفات

فيفو تطلق نسخة خاصة
فيفو تطلق نسخة خاصة من هاتف vivo X Note مع قطعة فضائية

أعلنت شركة فيفو الصينية، عن إطلاق نسخة خاصة من هاتف vivo X Note القابل للطي تحت اسم Aerospace Edition أى النسخة الفضائية، وهي نسخة حصرية أطلقتها الشركة مع قطعة نادرة  من الفضاء.

وبحسب موقع GSMArena فإن النسخة الخاصة من هاتف  vivo X Note تنطلق مع بندول خاص يحتوي على قطعة من نيزك من القمر، وهي تعد قطعة فضائية نادرة وضعت في غطاء زجاجي مع حزام من الجلد، مع لون وحيد للهاتف وهو اللون الأزرق.   
  

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وتأتى النسخة الفضائية من هاتف فيفو vivo X Note بشاشة من نوع OLED قياس 7 بوصة لللشاشة الخارجية مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، بدقة  x 1,440 3,080 بيكسل، مع جودة + QHD ومستشعر للبصمة تحت الشاشة بالموجات فوق الصوتية بحيث يمكنه قراءة بصمتين في نفس الوقت، مع تقنية +  HDR10، كما يحتوى على شاشة رئيسية من الداخل مع شاشة خارجية ضيقة وطويلة مغطاة بزجاج من نوع  UTG.

فيفو تطلق نسخة خاصة من هاتف vivo X Note مع قطعة فضائية 

وتقدم النسخة الفضائية من هاتف فيفو  vivo X Note القابل للطي كاميرا رباعية خلفية رئيسية مزدوجة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة 1/1.3 وتكبير بصري 5x وزوم رقمي يصل إلى 60x، مع كاميرا بدقة 12 ميجابكسل بمستشعر IMX663 مع فتحة عدسة  47 مم (f / 2.0)، وكاميرا بزاوية عريضة 48 ميجابكسل مع 14 مم، بالإضافة إلى وجود ثقب صغير للغاية في منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية التى تأتى بدقة 44 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفى ومكالمات الفيديو، بالإضافة إلى فلاش LED، مع مفتاح وزر صوت وزر طاقة حول جوانب الهاتف.

فيفو تطلق نسخة خاصة من هاتف vivo X Note مع قطعة فضائية 

وتعمل النسخة الفضائية من هاتف فيفو  vivo X Note القابل للطي بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية يدعم تقنية الجيل الخامس 5G، مع نظام التشغيل أندرويد 12، ونسخة 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجا بايت للتخزين الداخلي.

وتحتوى النسخة الفضائية من هاتف فيفو vivo X Note القابل للطي على بطارية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط للشحن السلكي و50 واط للشحن اللاسلكي، مع فتحة للشحن من نوع  USB-C قادرة على شحن الهاتف في وقت قليل.

ويبدأ سعر النسخة الفضائية من هاتف فيفو vivo X Note القابل للطي من 1020 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل حوالي 19 ألف جنيه مصري، وسيتم بيع الهاتف في حدث بيع سريع يبدأ اليوم ويستمر حتى 22 أبريل عبر متجر vivo عبر الإنترنت ومتجر  JD.com.

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