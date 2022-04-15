كشفت تسريبات عدد من المواصفات الرئيسية لهواتف Vivo S15 المميزة والمتوقع صدروها خلال الأسابيع المقبلة من شركة فيفو الصينية ، حيث ستنطلق السلسلة بـ 3 هواتف هي النسخة العادية Vivo S15 و النسخة المميزة Vivo S15 Pro و النسخة الشبابية مع سعر أرخص Vivo S15E .

وبحسب موقع Gizmochina فإن هواتف فيفو Vivo S15 ستصدر بعدد من الإمكانات الفائقة منها شاشات من نوع OLED و AMOLED بقياسات حوالي 6.44 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وجودة+ FHD ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة ، مع نوتش صغير في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية.

وستقدم هواتف فيفو Vivo S15 كاميرا ثلاثية خلفية بدقة فائقة الرئيسية 50 ميجابكسل مع مستشعر Samsung GN5 ، من تصنيع شركة سامسونج مع عدسة فائقة الدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

تسريبات تكشف مواصفات فائقة لهواتف فيفو القادمة Vivo S15

وستعمل هواتف فيفو Vivo S15 بمعالجات من نوع Dimensity 8100 من شركة ميديا تيك و Snapdragon 870 من شركة كوالكوم و Exynos 1080 من شركة سامسونج مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 6 و 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 و 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

وستحتوى هواتف فيفو القادمة Vivo S15على بطارية بقدرة 4600 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرات 66 و 80 واط من خلال منفذ شحن Type-C ، مع دعم لتقنيات لشبكات 6 Wi-Fi و Bluetooth و GPS .

