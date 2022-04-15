تسريبات تكشف مواصفات فائقة لهواتف فيفو القادمة Vivo S15

كشفت تسريبات عدد من المواصفات الرئيسية لهواتف Vivo S15 المميزة والمتوقع صدروها خلال الأسابيع المقبلة من شركة فيفو الصينية ، حيث ستنطلق السلسلة بـ 3 هواتف هي النسخة العادية Vivo S15 و النسخة المميزة Vivo S15 Pro و النسخة الشبابية مع سعر أرخص Vivo S15E .
وبحسب موقع Gizmochina فإن هواتف فيفو Vivo S15 ستصدر بعدد من الإمكانات الفائقة منها شاشات من نوع OLED و AMOLED بقياسات حوالي 6.44 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وجودة+ FHD ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة ، مع نوتش صغير في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية.
وستقدم هواتف فيفو Vivo S15 كاميرا ثلاثية خلفية بدقة فائقة الرئيسية 50 ميجابكسل مع مستشعر Samsung GN5 ، من تصنيع شركة سامسونج مع عدسة فائقة الدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.
وستعمل هواتف فيفو Vivo S15 بمعالجات من نوع Dimensity 8100 من شركة ميديا تيك و Snapdragon 870 من شركة كوالكوم و Exynos 1080 من شركة سامسونج مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 6 و 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 و 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.
وستحتوى هواتف فيفو القادمة Vivo S15على بطارية بقدرة 4600 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرات 66 و 80 واط من خلال منفذ شحن Type-C ، مع دعم لتقنيات لشبكات 6 Wi-Fi و Bluetooth و GPS .