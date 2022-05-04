دنيا عبد العزيز تكشف كواليس احتفالها بعقد قرانها .. فيديو

كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن تفاصيل احتفالها بعقد قرانها ، حيث كان هناك حالة من اللبس حيث اعتقد البعض أنها أقامت ثلاثة أفراح.

وقالت دنيا عبد العزيز ، في ندوة صدى البلد : أريد أن أوضح أمر مهم وهو أنني لم أقيم اي أفراح، ولكن ما حدث بالتحديد هو عقد القران على زوجى المهندس مصطفى كامل ، وبعدها أقمت احتفالية بسيطة دعوت فيها المقربين لي من أهل الفن للاحتفال بعقد القران، ومن المقرر أن أقيم حفل الزفاف بعد انتهاء من عروض مسرحية زقاق المدق في عيد الفطر.

وأوضحت دنيا عبد العزيز : لجأت إلى هذه الحيلة بسبب انشغالي في التصوير طوال شهر رمضان الماضي، ولم أحصل على إجازة سوى خمسة أيام فقط من التصوير، ويقام حفل الزفاف بعد عيد الفطر في نويبع وسيكون في نطاق ضيق.

وكشفت الفنانة دنيا عبد العزيز ، عن رأيها في الجسم والسحر بعد مشاركتها في مسلسل المداح 2 والذى عرض بموسم رمضان.

وقالت دنيا عبد العزيز، في ندوة صدى البلد : الحسد والسحر مذكورين في القرآن الكريم وأومن بهذا الأمر ولكنى لا أهتم بمثل هذه الأمور ولا أنصت إليها واتركها على الله.

وأضافت دنيا عبد العزيز : شخصيتي في المسلسل "منال" كانت ترغب في إنجاب أولاد وهو أمر كان صعب المنال وهو ما دفعها إلى الذهاب لشيخ يمكن ان يجد لها حل وهو أمر لا يمكن أن أشرع في تنفيذه بالحقيقة، هذه ليست شخصيتي، حيث لا اعير انتباهي لمثل هذه الأمور حتى أن بعض أصدقائي يقولون لي "انتى معمول ليكي عمل" ولا أهتم وينتابني حالة من الضحك لأني إنسانة قدرية وأترك هذه الأمور للمولي عز وجل.

حلت الفنانة دنيا عبد العزيز ضيفة على موقع “صدى البلد” للاحتفال بنجاح دورها فى مسلسلى “ملف سرى” مع هانى سلامة و"المداح 2 أسطورة الوادى" مع حمادة هلال، وذلك فى أول ظهور لها بعد إعلان الزواج.

وتحدثت دنيا عبد العزيز عن تفاصيل العملين وكيف كانت تحضيراتها للشخصيتين المختلفتين، واللتان تخوض بهما السباق الرمضان الحالى.

وتطرقت دنيا عبد العزيز إلى بعض التفاصيل الخاصة بتعاونها مع كل من حمادة هلال وهانى سلامة.