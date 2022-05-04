عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا عبد العزيز تكشف كواليس احتفالها بعقد قرانها .. فيديو

دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز

كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز عن تفاصيل احتفالها بعقد قرانها ، حيث كان هناك حالة من اللبس حيث اعتقد البعض أنها أقامت ثلاثة أفراح.

وقالت دنيا عبد العزيز ، في ندوة صدى البلد : أريد أن أوضح أمر مهم وهو أنني لم أقيم اي أفراح، ولكن ما حدث بالتحديد هو عقد القران على زوجى المهندس مصطفى كامل ، وبعدها أقمت احتفالية بسيطة دعوت فيها المقربين لي من أهل الفن للاحتفال بعقد القران، ومن المقرر أن أقيم حفل الزفاف بعد انتهاء من عروض مسرحية زقاق المدق في عيد الفطر.

وأوضحت دنيا عبد العزيز : لجأت إلى هذه الحيلة بسبب انشغالي في التصوير طوال شهر رمضان الماضي، ولم أحصل على إجازة سوى خمسة أيام فقط من التصوير، ويقام حفل الزفاف بعد عيد الفطر في نويبع وسيكون في نطاق ضيق.

وكشفت الفنانة دنيا عبد العزيز ، عن رأيها في الجسم والسحر بعد مشاركتها في مسلسل المداح 2 والذى عرض بموسم رمضان.

وقالت دنيا عبد العزيز، في ندوة صدى البلد : الحسد والسحر مذكورين في القرآن الكريم وأومن بهذا الأمر ولكنى لا أهتم بمثل هذه الأمور ولا أنصت إليها واتركها على الله.

وأضافت دنيا عبد العزيز : شخصيتي في المسلسل "منال" كانت ترغب في إنجاب أولاد وهو أمر كان صعب المنال وهو ما دفعها إلى الذهاب لشيخ يمكن ان يجد لها حل وهو أمر لا يمكن أن أشرع في تنفيذه بالحقيقة، هذه ليست شخصيتي، حيث لا اعير انتباهي لمثل هذه الأمور حتى أن بعض أصدقائي يقولون لي "انتى معمول ليكي عمل" ولا أهتم وينتابني حالة من الضحك لأني إنسانة قدرية وأترك هذه الأمور للمولي عز وجل.

دنيا عبد العزيز لـ صدى البلد: لا أستمع ولا أهتم بما يقال عن الحسد والسحر

أصدقاء من 12 عام.. دنيا عبد العزيز تروى تفاصيل زواجها من مصطفى كامل.. فيديو

حلت الفنانة دنيا عبد العزيز ضيفة على موقع “صدى البلد” للاحتفال بنجاح دورها فى مسلسلى “ملف سرى” مع هانى سلامة و"المداح 2 أسطورة الوادى" مع حمادة هلال، وذلك فى أول ظهور لها بعد إعلان الزواج.

وتحدثت دنيا عبد العزيز عن تفاصيل العملين وكيف كانت تحضيراتها للشخصيتين المختلفتين، واللتان تخوض بهما السباق الرمضان الحالى.

وتطرقت دنيا عبد العزيز إلى بعض التفاصيل الخاصة بتعاونها مع كل من حمادة هلال وهانى سلامة. 

حفل زفاف دنيا عبد العزيز مسلسل المداح الفنانة دنيا عبد العزيز عقد القران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة تفحمت بالكامل.. حادث سير مروع لـ رجب نبيل لاعب سموحة

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 4-5-2022

واتسآب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

موضوعات متعلقة

المطربة السعودية وعد تطرح أغنية البعد طال.. فيديو

رغم أزمته الصحية.. هاني فرحات يحيى حفل أنغام في السعودية غدا

توفيق عبد الحميد يخضع لعلاج طبيعى للتعافي من الوعكة الصحية

لو ضفر منه طار أموت.. فريدة سيف النصر تدعو لابنها

7 ملايين لفيلم واحد تاني.. إيرادات أفلام عيد الفطر اليوم

أندرو ماكين مصمم معارك العنكبوت: مبروك لصديقي أحمد السقا

رامي صبري يحيى حفلا غنائيا في الكويت.. الجمعة المقبلة

15 مايو.. سامو زين يطرح برومو أغنية كينج الحب

ترشيحاتنا

نشرة المنوعات..اختراق أمني لحراس الملكة إليزابيث.. ناسا ترسل صورا غريبة من الفضاء

رئيس أوكرانيا: لن نقبل اتفاقا يسمح للقوات الروسية بالبقاء في أرض محتلة

الاتحاد الأوروبي يفشل في التوصل إلى اتفاق حول حظر النفط الروسي

أثارت مخاوف المواطنين..الأطعمة المغشوشة والفاسدة تهدد الصحة العامة..إندومي وكيندر وحواوشي الكرتون الأشهر

تأهب غير مسبوق.. الجيش البيلاروسي ينفذ تفتيشًا مفاجئًا

لمنافسة بورشه كايين.. ستيلانتس تحول ألفا روميو جوليا من السيدان لـSUV كهربائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف نقطة مراقبة وبقايا معبد و85مقبرة من العصر البطلمي بسوهاج.. صور

إقبال كثيف على زيارة حدائق القناطر الخيرية بالقليوبية والمركز الثقافي الإفريقي بأسوان

قلق أهلاوي من وفاق سطيف.. حكاية حكم تونسي أخرج المصري من الكونفدرالية

كيف انتهت حياة أحباء داليدا بالانتحار.. ولماذا قررت أن تفارق بنفس الطريقة؟

فيديو

دنيا عبد العزيز تكشف كواليس احتفالها بعقد قرانها .. فيديو

المطربة السعودية وعد تطرح أغنية البعد طال.. فيديو

تحذير من تخزين العيش في الفريزر.. وتحميصه يزيد الأمر سوءا

بعد الاعتداء على مسلمين في عيد الفطر.. إثيوبيا تعتقل 6 قادة سياسيين وأمنيين

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ