الربيع موسم خروج الثعابين بعد فترة الكمون الشتوية بشمال سيناء

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تبدأ الثعابين والحيات والعقارب في الخروج من جحورها بعد فترة الكمون الشتوية لهذا النوع من الزواحف عند اعتدال الجو في الربيع حيث يعتبر فصل الشتاء موسمًا قاسيا عليها ، وفي أوائل الربيع وعند اعتدال الجو تبدأ الثعابين والحيات والعقارب في الخروج من جحورها بعد فترة الكمون الشتوية لهذا النوع من الزواحف.

وحيث إن موسم الربيع هو الموسم الذي ينتظره الناس من أجل التنزه ونصب المخيمات في البراري والوديان والاستمتاع بالجو الربيعي وبالأخص في إجازة الربيع وفي عطلة نهاية الأسبوع ..لذا تنتشر الحشرات والثعابين في المناطق الزراعية 'بمحافظة شمال سيناء والتي تسبب أضرار لدي المواطنين ..خاصة وأن هناك أنواعاً من الثعابين والحيات والعقارب خطيرة وسامة تحب الظهور في الصباح الباكر وقبل الغروب للبحث عن طعامها والاستمتاع أيضاً بالجو المعتدل الذي انتظرته طوال فترة الشتاء.

وهناك من يمتلكون مزارع وآخرين لديهم أماكن اقامة في الصحراء، حيث يتواجد في تلك الأماكن المهجورة كثير من هذه الزواحف تسبب الضرر حيث تدخل من تحت أبواب الفناء إلى المنزل ولا سيما إذا كانت هذه الأبواب غير محكمة.

كما أن الثعابين تظهر بشكل أكثر في المناطق التى بها حشائش والقريبة من الترع والمصارف الزراعية التي تنمو على جانبيها النباتات الكثيفة ما يمثل صعوبة في التخلص منها.، وهناك أنواعاً من الثعابين والحيات والعقارب شديدة الخطورة، وتظهر دائمًا في الصباح الباكر وقبل الغروب للبحث عن طعامها والهروب من درجات الحرارة المرتفعة، وتهاجم بعض هذه الزواحف الخطيرة المواطنين والمزارعين وخاصة بالقرب من المناطق المهجورة زراعياً، وأحيانا تدخل من تحت أبواب الفناء إلى المنزل



لدغ الأفعى

ويجب الحرص على عدم الانفعال والخوف نتيجة لدغ الأفعى، حيث إن الخوف والانفعال يتسببان بنبض سريع وتوسيع الأوعية الدموية، الأمر الذي يسهل على السم الانتشار بشكل أسرع من خلال الانفتاح والتوسع في شرايين الدم إلى باقي أعضاء الجسم.

و لا يجب جرح وشطب جسم الإنسان في مكان اللدغة وعدم محاولة شفط أو سحب السم من داخل جسم إنسان لدغته الأفعى، كذلك يمنع ربط المكان بأي شيء، ذلك أن الطريقة الأمثل والوحيدة هي التوجه الى المستشفى والأطباء سيقومون بدورهم بتقديم العلاج'.

واجب قومى

مكافحة الثعابين واجب قومى فى الاجواء الحارة تخرج الثعابين من جحورها لانها من ذوات الدم البارد الذى يتاثر بالوسط المحيط ويكثر خروجها فى الصباح الباكر والمساء .



حيث تتغذى على السحالى والضفادع والفئران وصغار الطيور وبيضها وتفضل بيض الدجاج البلدى.



و تتكاثر الثعابين بشراهه ،وتتضاعف إعدادها وخاصه بعد تجريف المزارع واختفاء الاعداء الحيويه له.

وقال المهندس عبد الله الحجاوي رئيس جمعية حماية البيئه بشمال سيناء ، أن التعابين لا تهاجم الا عندما تشعر بالخطر أثناء محاصرتها ، والمعلوم الثعابين تقتلها السموم اذا وصلت الى معدتها وهى معده عاصره .



وقال ان العلماء باستخدام البيض ك طعم سام وذلك بالطريقه الاتيه:

تحضر بيضة دجاج بلدى تحدث ثقب فى البيضه ،وتسحب ملىء سرنجه 5سم من محتويات البيضه وتتخلص منهم ويتم تحضير سم أسود سم الفئران فوسفيد الزنك وتضيف له قليلا من الماء وتخلطه جيدا وتسحب منه قرابة 5سم ، ويتم حقنهم فى البيضه من خلال الثفب الذى أحدثته.



و توضع نقط من الشمع المنصهر على مكان الثقب فى البيضه لسد الفتحه ويتم وضع البيض المعد فى مناطق تجوال الثعابين ، و خلال ثلاثة ايام تبدأ فى التغذى عليه وتكفى البيضه لقتل ثلاثة ثعابين على الاقل.

الشيح البلد

وتراعي مديرية الزراعة تنفيذ خطة لمكافحة الثعابين، وذلك للتوعية بالتخلص من المخلفات أولا بأول، وعدم رمى النفايات وأنقاض المنازل حول المناطق السكنية، وإزالة الحشائش، ومكافحة القوارض، وسد الجحور والفتحات التى تأوى إليها.

كما يستخدام الشيح البلدى بوضعه فى أكياس خيش حول أماكن الطيور والحيوانات والمنازل،.



كما يتم نشر الثوم والبصل مقسوما إلى نصفين حول المنازل، علاوة علي استخدام النفثالين لطرد الثعابين، ورش مادة القطران أو مشتقات البترول، واستخدام مساحيق المبيدات الفسفورية حول المنازل، وحقن البيض بمبيد فوسفيد الزنك، وتوزيعه حول المناطق المصابة.

