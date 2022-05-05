قبل غلق باب التقدم لـ مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين.. اعرف التفاصيل

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن فتح باب التقدم لبرنامج ”مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين” وذلك وفقاً للإتفاقية رقم 263 – 289 الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي.

وتنص هذه الإتفاقية على توفير منح دراسية بغرض رفع كفاءة (مؤسسات الحكومة المصرية والجامعات والمراكز البحثية وأماكن محدودة للقطاع الخاص) للمساهمة فى النمو الاقتصادي القومى، وهذه المنح متاحة للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاص.

واوضحت الإدارة المركزية للبعثات إن المنح المتاحة وفقا للاتفاقية، هي:

- ﻣﻨﺢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ مهمة ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أشهر كاملة.

- ھﺬه اﻟﻤﻨﺢ ﺳﺘﻔﯿﺪ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ عليها ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ مهاراتهم المهنية وقدراتهم اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ مسارهم الوظيفي ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﺢ ﻣﺤﺪدة وﻏﯿﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

وأشارت الإدارة المركزية للبعثات إلى أن شروط اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ تشمل التالي:

- ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ (A) واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺢ المشار اليها وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ واﻻﺧﺘﯿﺎر(B)

- تستقبل أوراق التقدم حتي الخميس 19 مايو ليكون هناك فرصة أكبر لاستفادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من هذه المنح، وتم التنسيق مع منسقي الكليات المختلفة بالجامعة لاستقبال أوراق التقدم حتي تاريخ 19 مايو 2022.

- ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﺴﺎدة اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﻘﯿﺎس ﻣﺪى اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻋﻤﻖ اﻟﻔﮭﻢ

- ﻟﻠﻤﻘﺘﺮح اﻟﺒﺤﺜﻲ.

- ﻻ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪﯾﻦ، أو اﻟﻌﻘﯿﺪة، أو اﻟﺠﻨﺲ، أو اﻷﺻﻞ، أو اﻟﻌﺮق، أو اﻟﻠﻮن،

- أو اﻟﻠﻐﺔ، أو اﻹﻋﺎﻗﺔ، أو اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، أو ﻷي ﺳﺒﺐ آﺧﺮ.

واشارات الإدارة المركزية للبعثات إلى أن اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ للراغبين في الحصول على المنح، هي:

- اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﺘﺠﺪدة.

- ﺗﺤﻠﯿﺔ ﻣﻮارد اﻟﻤﯿﺎه.

- اﻟﻌﻠﻮم اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻨﺎدرة واﻟﺤﺪﯾﺜﺔ.

- ﻋﻠﻮم اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

- ﻋﻠﻮم اﻟﺤﯿﺎة

- اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺘﻐﺬﯾﺔ.

- اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.

- اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ.

نهاية فترة التقدم: 19 مايو 2022

تساهم ھﺬه اﻟﻤﻨﺢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ مهاراتهم المهنية وقدراتهم اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎرھﻢ الوظيفي ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

والجدير بالذكر افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات معرض للفنون التشكيلية بكلية البنات والذى نظمه قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعه لعرض بعض الأعمال الفنية للطلاب.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والأستاذة الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات والدكتورة هبة عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مي حلمي وكيل كلية البنات لشئون التعليم والطلاب .

تضمن المعرض العديد من اللوحات التى نالت إعجاب الحضور و التى قدم فيها الطلاب إبداعات مختلفة و معبرة ، حضر المعرض نخبة من رموز الفنون التمثيلية و التشكيلية.

