برلماني: استخدام 60 مليون مواطن الغاز الطبيعي بمنازلهم يعكس حجم الإنجاز والتطور

قال النائب عيد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت أن تحقق نتائج غير مسبوقة بشأن التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي بالمنازل وأيضا كوقود للسيارات.

ونوه حماد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" لتصريحات وزير البترول بشأن نجاح قطاع البترول فى تحقيق طفرة في استخدامات الغاز الطبيعي خلال السنوات الـ 8 الماضية بما يكفل تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التي تتيح وقوداً نظيفاً أقل في التكلفة والأعباء على المواطن.

وتابع عضو لجنة الطاقة والبيئة ان وفقا لتصريحات وزير البترول فانه أكثر من نصف عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي على مدار 42 عاما قد تحقق في آخر 8 سنوات فقط، وهو ما يستحق الإشادة والتقدير للقيادة السياسية والتي لم تتوان في تقديم خدمات حضارية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم.

واستطرد عضو لجنة الطاقة والبيئة أن وجود 60 مليون مواطن يستخدمون الغاز الطبيعي في منازلهم في جميع محافظات مصر، يعكس حجم الإنجاز والتطور السريع في معدلات توصيل الغاز الطبيعي خلال الآونة الأخيرة.