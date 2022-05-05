نقابة المهندسين في الإسكندرية تستضيف هاف ماراثون برعاية الشباب والرياضة

تستضيف نقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة الفرعية وتحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة النسخة الثانية من أكبر حدث رياضي يحدث على أرض الإسكندرية "هاف ماراثون الإسكندرية ٢٠٢٢"، وذلك يوم الجمعة القادمة ٢٠٢٢/٥/٦ بنادي المهندسين سابا باشا فى تمام الساعة السادسة صباحا.

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نقابة المهندسين بالإسكندرية تستضيف هاف ماراثون برعاية الشباب والرياضة

وينطلق الماراثون من نادى المهندسين بسابا على كورنيش الإسكندرية وختامه بالنادي لتوزيع الجوائز وتكريم الفائزين.

يذكر أن هاف ماراثون الإسكندرية 2022 من تنظيم أحد أكبر الفرق الرياضية بالإسكندرية المتخصصة فى تعليم الركض للهواة، فريق أليكس نايت رانرز، وذلك بمشاركة ٤٠٠ مشترك سوف يضم لاعبين محترفين وهواة من جميع محافظات مصر.