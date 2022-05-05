عايدة فهمي: مهنة التمثيل من الأشياء الممتعة

قالت الفنانة عايدة فهمي، التى قامت بدور مليحة فى مسلسل جزيرة غمام، إنها تمثل من المرحلة الابتدائية، وحصلت على جوائز كثيرة من المدارس فى الإسكندرية.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن شقيقها كان السبب فى دخولها معهد التمثيل.

ولفتت إلى أن مهنة التمثيل من الاشياء الممتعة، مؤكدة أنها قامت بالتمثيل مع نجوم كبار، وعلى مسرح الإسكندرية.

وأشارت إلى أنها تمثل من قبل عام 1977، و أنها بعد الثانوية العامة دخلت معهد الفنون، وكانت تعمل فى أكثر من عمل.

وأوضحت أنها عملت مع الراحل فؤاد المهندس، أحمد زكي، وتعلمت من الراحل جلال الشرقاوي، وأكدت أنها بنت المسرح الكوميدي، وكانت مديرة للمعهد لمدة 5 سنوات.