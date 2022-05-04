مشكلات في الكلى .. رحمة أحمد تتعرض لـ وعكة صحية |فيديو

كشفت الفنانة رحمة أحمد "مربوحة " عن تعرضها لوعكة صحية في أعقاب الانتهاء من تصوير مسلسل الكبير أوي في الجزء السادس وهو ما سبب تغيبها عن حلقة اليوم ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي المذاعة على قناة أون.

وقالت: " تعرضت لوعكة صحية وأنا أصلاً كان عندي المرارة وكان المفروض أعمل العملية وعندي حصوات على المرارة والمفروض أعمل شوية تحاليل قبل ما اعملها بالاضافة لبعض المشكلات في الكلى".



وحول ردة الأفعال على شخصية مربوحة قالت " أنا من النوع الذي لا يتوقع لكني تفاجأت بما حدث لان شخصيتي بطبيعتها ممكن تبقى قلقانة شوية قبل الددور لكن بعمل الي عليا وبسيب الباقي على ربنا ".



وتابعت: " قلقي الي كان مسيطر عليا أني هعمل " كاركتر " جديد لمسلسل يتمتع بقاعدة جماهرية كبيرة خاصة أنني من متباعي وافنز المسلسل منذ زمن طويل وكان تحدي أني أبقى في يوم وليلة أحد ابطاله وجزء منه وكانت معادلة صعبة وكنت عاوزة أشوف بعين الجمهور الاضافة الجديدة وكنت خايفة الناس ماتحبوش ".

