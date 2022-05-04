حاتم صلاح: مشاركتي في الكبير أوي منحة إلهية وفضل

قال الفنان حاتم صلاح " نفادي"، إن دوره في مسلسل الكبير أوي في الجزء السادس كان منحة إلهية وفضل منه خاصة أن أول عمل جمعه بالفنان أحمد مكي كان في مسرحية بعنوان " حزلقوم " وعرضت لاحقاً في السعودية ثم بعد عودتنا للقاهرة جاءت جائحة " كورونا " وتم إغلاق المسرح ولم تعرض المسرحية ".



وأضاف خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي : في أعقاب ذلك عملنا مع المخرج أحمد الجندي في إعلان " ميزة ".



وكشف أن رحمة أحمد قبيل عرض مسلسل الكبير في الجزء السادس كانت ستسافر ولن تكمل طريقها في الفن قائلاً : رحمة صحبتي أصلاً من زمان وبالفعل كانت مسافرة قبل الدور وكان ممكن متكملش في الفن كانت هتسافر لفترة طويلة ".



وكشف صلاح، أن من قام بدور الدمية العروس في ديزني كانت رحمة أحمد مربوحة أيضاً قائلاً : " لم يكن في باديء الامر مرشحاً لدور " نفادي " ولكن " العترة " ذهب لمصطفى غريب قائلاً : " قالولي وأنا جايب الجلابية وبتدرب على " العترة " مبروك أنت أرتشحت لدور " نفادي " ومكنتش أعرف إيه نفادي أصلاً ".



واصل : " الدمية " ميمي "التي رافقت أحمد مكي في ديزني رحمة أحمد كانت بداخلها " وقاطعه المخرج أحمد الجندي قائلاً : بالفعل العروسة ميمي كانت رحمة أحمد وصتها وكل شيء ماعدا الرقص.