هشام إسماعيل: فيديوهات البلتاجي ساعدتني في تجسيد الشخصية

قال هشام إسماعيل، إنه قام بدور الإخوانى محمد البلتاجي بـ مسلسل الاختيار 3، موضحًا أنه لم يتقابل مع البلتاجى فى أى موقف.

وأضاف هشام إسماعيل، خلال حوارها ببرنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن من حظه المييز أن الشخصية التى يجسدها لها فيديوهات كثيرة على اليوتيوب، وهذا الأمر ساعده فى تجسيد الشخصية كما هي.

ولفتت إلى أن دوره فى المسلسل كان مميزا، وأنه جسد الشخصية، كما كانت، وأكد أنه يحب التمثيل، ويستطيع تجسيد أى شخصية.

وكشف أن مصر عاشت أصحب اللحظات فى فترة الإخوان، مؤكدًا أن الجميع كان يعانى، وكانت هناك صعوبة فى الحصول على الخدمات، والجميع كان يشاهد أمام محطات الوقود.

وأشار إلى أن :" قمت بأكثر من عمل هذا العام، ودوره فى مسلسل الكبير أوى نال إعجاب من الجمهور، ومسلسل الكبير أصبح جزء من الشعب المصري".