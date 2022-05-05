سحب ألفين جنيه من ماكنية ATM.. فتعرض لسرقة 150 ألفا بدمياط

محافظة دمياط



تصدر صفحات التواصل الاجتماعى بدمياط خبر سرقة ١٥٠ ألف جنيه من أحد الأشخاص بمركز كفرسعد بمحافظة دمياط عن طريق ماكينة «ATM» الخاصة بسحب الأموال.

ويروي الحكاية إبراهيم عبد الصمد، من مركز كفر سعد بمحافظ دمياط، أنه كان يقف في طابور ماكينة الأموال، ليسحب مبلغ 2000 جنيه، ولكنه خسر 150 ألف جنيه ولم يشعر بالمشكلة إلا بعد ساعات طويلة.



وأشار إلى أنه قبل شهر رمضان، ذهب لسحب أموال ليشتري بها ما تحتاجه أسرته قبل الشهر الكريم، ووقف وقتًا طويلاً منتظرًا أن تنتهي مجموعة سيدات، من إتمام تعاملاتهن المالية، ولكنهن أخذن مدة غير معتاد عليها، ودار بينه وبين إحداهن حوار: «كانوا 3 ستات بيسحبوا أكتر من فيزا، وأخدوا وقت طويل جدا وبعدين واحدة منهم قالتلي هات وإحنا نسحبلك بدل مانت واقف، ووافقت لأن أنا أخدت وقت طويل جدًا، وبعد كده عطيتها الفيزا وفعلا سحبتلي 2000 جنيه أخدتهم ومشيت».

وتابع أنه في مساء اليوم نفسه، فوجئ «إبراهيم»، بمجموعة رسائل متتالية عبر هاتفه، تفيد بسحب مبالغ تصل إلى 150 ألف جنيه، مما جعله يدخل في حالة من الصدمة الممزوجة بعدم الفهم، وبعد ذهابه للبنك باليوم التالي، فوجئ أن الفيزا كارد التي معه، تم تغيريها من قبل السيدات اللاتي سحبن له الأموال ولما روحت البنك عرفت إنهم سحبوا 150 ألف جنيه من مكن فوري، وباقي في الحساب حوالي 150 كمان، وبعد كده روحت عملت محضر في قسم كفر سعد باللي حصل، وعرفت إنهم عصابات بيسرقوا الفيزا كارد من الناس»..

وأضاف أنه ينتظر إلقاء القبض عليهم واستعادة أمواله.

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