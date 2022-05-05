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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لوسي لصدى البلد: وافقت على مسلسل انحراف بسبب روجينا

لوسي
لوسي

قالت النجمة لوسي، إنها تلقت مكالمة من المخرج رؤوف عبد العزيز، يعرض عليها المشاركة في مسلسل انحراف، وعلقت: «أنا اعرف اسم المخرج رؤوف عبد العزيز، وانه ما بيقبلش أي ورق ولا أي ممثلين أو ممثلات، وأعماله ناجحة، لكن ما كنتش أعرف صوته، ونجاح المخرج يحط مين من الممثلين وفين وليه».

وأضافت لوسي خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري: «المخرج رؤوف عبد العزيز قالي إن عنده 5 حلقات لي، فأنا اتاخدت، فقولتله الموضوع ايه، فأجاب أن الموضوع صعب ويحتاج ممثلة تقدر تعمله، وكان يتحدث بجدية وثقة في انني سأوافق على الدور، وبعد 5 دقائق من المكالمة ولما عرفت ان روجينا هي البطلة قولتله أنا موافقة، فقالي أنا جايلك النهاردة». 

لوسي تخضع لجلسة تصوير في صدى البلد 

خضعت النجمة لوسي، لجلسة تصوير خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، على هامش ندوة مسلسل انحراف، الذي تشارك في بطولته، وهو بطولة النجمة روجينا، وإخراج رؤوف عبد العزيز. 

 

صناع مسلسل انحراف في ضيافة صدى البلد

حل نجوم وصناع مسلسل انحراف، ضيوفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة صحفية ليلة الجمعة 22 أبريل الماضي، للاحتفال بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2022. 

وحضر من صناع مسلسل انحراف، كل من: (المخرج رؤوف عبد العزيز، والنجمة روجينا، والنجمة لوسي، والفنان رامي الطمباري، والفنانة نانسي صلاح، والمستشار الإعلامي للمسلسل إسلام غنيم)، للاحتفال بنجاح المسلسل الذي حققه ووضعه في قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة خلال الموسم الدرامي الرمضاني الحالي. 

وكشف نجوم وصناع مسلسل انحراف، كواليس التصوير، التي حدثت بداية من التحضير، مرورا، بالتصوير الفعلي له، وسيقوم موقع صدى البلد الإخباري، بنشر فيديوهات وأخبار ندوة المسلسل تباعا عبر الموقع الإلكتروني، والقناة الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

 

أبطال مسلسل انحراف

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل انحراف، كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

لوسي انحراف مسلسل انحراف رؤوف عبد العزيز المخرج رؤوف عبد العزيز

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لوسي لصدى البلد: وافقت على مسلسل انحراف بسبب روجينا

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