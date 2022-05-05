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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان: نواجه صعوبة في خفض واردات النفط الروسي على الفور

حظر النفط الروسي
حظر النفط الروسي


صرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، كويتشي هاجيودا، اليوم الخميس، بأن اليابان ستواجه «صعوبة» للتحرك على الفور لخفض واردات النفط الروسية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وجاءت تصريحات هاجيودا، خلال زيارة لواشنطن، بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية أشد حزمة عقوبات على روسيا تشمل حظر النفط الروسي.

وأضاف هاجيودا للصحفيين "نظرا لمحدودية الموارد المتاحة لليابان فإننا سنواجه صعوبة في اتخاذ خطوة على الفور".

وشكلت واردات النفط الروسي 4 في المئة من إجمالي واردات النفط اليابانية في السنة المالية الماضية التي انتهت في مارس.

وبلغت واردات الغاز الطبيعي من موسكو 9 في المئة من إجمالي الواردات اليابانية، في حين بلغت واردات الفحم الروسي 11 في المئة.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس الأربعاء، عن الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي: “سنفرض عقوبات تحرم بنكين روسيين إضافيين من نظام سويفت”، مضيفة أن “مستقبل الاتحاد يكتب الآن في أوكرانيا”.

وأضافت فون دير لاين أن “الاتحاد الأوروبي سيفرض حظرا كاملا على واردات النفط الروسية”.

وتابعت قائلة: “البرلمان الأوروبي يناقش مشروع المفوضية بشأن العقوبات على الجديدة على روسيا”.

وأردفت قولها “الحزمة الجديدة من العقوبات على روسيا تشمل رتبا عليا في الجيش وأفرادا ارتكبوا جرائم حرب”.
 

واشنطن المالية عقوبات على روسيا واردات النفط الروسية غزو موسكو لأوكرانيا واردات الغاز واردات النفط حظر النفط الروسي غزو موسكو اخبار العالم اخبار العالم الآن

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