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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: دول العالم تواجه 3 أزمات لم تشهدها منذ 30 عام

اقتصاد
اقتصاد

كشف محمد الشوادفى خبير اقتصادى تفاصيل أسباب مواجهة بريطانيا موجة تضخم غير مسبوقة تضرب اقتصاديات العالم .


وقال " الشوادفى "  خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، إن دول العالم تواجه أزمة كبرى فى الوقت الحالى وحرب اقتصادية عالمية محاورها الثلاثة هى الغذاء ، المياه ، الطاقة ومن هنا ظهرت موجة تضخم غير مسبوقة وهى الأزمة التى لم يواجهها دول العالم منذ 30 عاما مضت وتسجيل تضخم عالمى حالى وصل 7.5% .


ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن قرار البنك المركزى الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة إلى 75 نقطة أخيرا ومن المتوقع رفعها مجددا خلال الأشهر القادمة والذى يشير بدوره إلى دخول العالم موجة تضخم كبيرة وبالتالى فإن القوة الشرائية للوحدات النقدية فى معظم دول العالم ستنخفض والطبقات المتوسطة والفقيرة التى تمثل أكثر من 75% حول دول العالم سيزداد انفاقها على الغذاء والطاقة بنسبة 35% والذى يؤدى لمؤشرات خطيرة لزيادة نسب الفقر عالميا . 
 

محمد الشوادفي خبير اقتصادى البنك المركزي الطاقة دول العالم

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