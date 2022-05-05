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فيديو جراف

أبّ لـ13 ابنًا| ما لا تعرفه عن الطبلاوي في ذكرى وفاته.. فيديوجراف

الشيخ محمود الطبلاوي
الشيخ محمود الطبلاوي

تحل اليوم الخميس الموافق 5 مايو ذكرى وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء بعد رحلة عطاء ثرية مع القرآن لأكثر من ستين عاما، الذي توفى منذ سنتين، والشيخ محمد محمود الطبلاوي قارئ قرآن مصري ويعد أحد أعلام هذا المجال البارزين، من مواليد 14 نوفمبر 1934 بحي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتوفى 5 مايو 2020. 

ذكرى وفاة الطبلاوي

الشيخ محمود الطبلاوي أحد أعلام هذا المجال البارزين، من مواليد حي ميت عقبة التابع لمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى محافظتي الشرقية والمنوفية، قرأ القرآن وانفرد بسهرات كثيرة وهو في الثانية عشرة من عمره.

قرآن الطبلاوي

ودعي لإحياء مآتم لكبار الموظفين والشخصيات البارزة والعائلات المعروفة بجوار مشاهير القراء الإذاعيين قبل أن يبلغ الخامسة عشرة واحتل بينهم مكانة مرموقة.

وللمزيد حول سيرة الشيخ محمد محمود الطبلاوي وأسرار من حياته الشخصية شاهد الفيديوجراف التالي: 

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