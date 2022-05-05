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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم البحر الأحمر تعلن إنهاء كافة الاستعدادات لامتحانات آخر العام

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الاحمر

أكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن جميع مدارس تعليم البحر الأحمر بالإدارات التعليمية مستعدة لاستقبال  الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني (دور أول ) للعام الدراسي2021 / 2022.

وأشار منير، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تعمل على مدار الساعة لحل أي مشكلات قد تعوق سير العملية الامتحانية والعمل على حلها فوراً.

وأوضح وكيل الوزارة، أن طلاب الصف الخامس الإبتدائي سوف يؤدون إمتحاناتهم خلال الفترة من7 مايو وحتى 9 مايو، وتبدأ امتحانات الصف الرابع الإبتدائي خلال الفترة من 8مايو وحتى 12 مايو، وتبدأ امتحانات الصف السادس الإبتدائي خلال الفترة من10 مايو وحتى 12 مايو.

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ويؤدي طلاب الصف الأول والثاني للمرحلة الإعدادية امتحاناتهم  خلال الفترة من 7 مايو وحتى 12 مايو، فيما يؤدي طلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام امتحاناتهم للمواد خارج المجموع خلال الفترة من7 مايو وحتى 10 مايو، كما يؤدون امتحاناتهم خلال الفترة من 11 مايو وحتى 26 مايو.

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