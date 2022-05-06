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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس قوى عاملة البرلمان: مشروع قانون العمل يحقق الأجر العادل والتأمين الصحى

النائب عادل عبد الفضيل
النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان

قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن مجلس الشيوخ انتهى من مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ، وفى انتظار مناقشته داخل مجلس النواب قريبا وخروجه إلى النور.

وأشار عبد الفضيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع  قانون العمل يحكم جميع علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل ، ويحقق للعامل أجرعادل وتأمين صحى وتأمين ضد الشيخوخة أو العجز ، بالإضافه لحصوله على المعاش.

كما أوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ أن مشروع قانون العمل يحقق لصاحب العمل استثمار امن لأمواله ويحقق له مكاسب.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد، يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل.

وقبيل رفع الجلسة مازح رئيس البرلمان الأعضاء، قائلا: "السادة النواب اللي هيخرج من القاعة دلوقتي هيندم"، في إشارة منه إلى تقديم التهنئة بمناسبة الأعياد المقبلة.

وقال رئيس مجلس النواب: تحتفل مصر خلال الأيام القليلة القادمة بالعديـــد مـــن الأعيـــاد والمناسبات الرسمية، منها عيد القيامة المجيد، عيد تحرير سيناء، شم النسيم، عيد العمال، وأخيراً عيد الفطر المبارك.

وتابع: باسمكم جميعاً وباسمى، نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصرى بمناسبة قرب حلول هذه المناسبات والأعياد.

وقال: أسأل الله سبحانه وتعالى أن تهل هذه الأعياد على الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والازدهـار على مصر الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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