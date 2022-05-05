الأرصاد : مصر تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة يبلغ ذروته السبت

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يبلغ ذروته يوم السبت المقبل.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن البلاد اليوم تشهد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على جميع المحافظات، نظرا للتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

وأشارت إلى أن هناك منخفض جوى فى طبقات الجو العليا، تعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم.

ولفتت إلى أن الطقس يتمتع بأجواء ربيعية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على محافظات جنوب سيناء، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.