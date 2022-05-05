وزير التعليم : تجربة التابلت لطلاب "أولى وثانية ثانوي" اختيارية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن “تجربة التابلت ” التي ستشهدها بعض المدارس الثانوية السبت والاحد القادمين ، ليست اجبارية وملزمة لجميع طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي مثلما يعتقد البعض وليست “امتحانات تجريبية جديدة” مثلما نشر البعض على فيس بوك.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : كل ما في الامر هو ان المدارس الثانوية طلبت من طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي الحضور بالتابلت في ايام امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ، لاتاحة الفرصة لأي طالب يريد تحديث التابلت او التعرف على شكل منصة الامتحان او الاجابة على اي استفسارات قبل اداء الامتحانات الالكترونية النهائية.

وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن الطلاب المستهدفين للاستفادة من هذه الفرصة هم طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي الذين لم يحضروا التدريبات الماضية ، او الطلاب الذين كانوا في مدارس حكومية او خاصة غير مجهزة ولم يستفيدوا من التدريبات الماضية.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : نؤكد أن ما يسحدث في المدارس الثانوية اول الاسبوع القادم هو مجرد تدريب اختياري لمن فاتته الفرصة او يحتاج إلى التأكد من قدرته على اداء الامتحان الالكتروني بدون خوف و قلق.

ومن جانبها نشرت بعض المدارس الثانوية الموجودة في مختلف انحاء الجمهورية ، تنبيها عاجلا لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، شددت خلاله على ضرورة احضار التابلت مع الطلاب يومي السبت والاحد القادمين بالتزامن مع اداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ، وذلك لاتخاذ بعض الاجراءات التي تضمن التأكد من جاهزية التابلت للدخول على منصة الامتحانات الالكترونية بلا أعطال قبل أداء امتحانات المواد الأساسية.

تنبيه عاجل من المدارس الثانوية لطلاب الاول والثاني الثانوي

فيما اتخذت بعض المدارس الثانوية قرارا فرديا بعقد امتحان تجريبي لتجربة التابلت لطلابها ، فعلى سبيل المثال اعلنت مدرسة الشهراء الثانوية المشتركة بدمياط ، أنه في اطار التأكد من جاهزية التابلت للامتحانات الالكترونية ، فقد تقرر في يوم السبت ٧ مايو يعقد اختبارا تدريبيا للصف الأول الثانوي بعد اختبار التربية الدينية ، مع التشديد عللى ضرورة شحن وتوصيله بالانترنت ، وذلك لحل جميع المشكلات التى صدفتنا أثناء الاختبار التجريبي الاول .

كما أعلنت المدرسة أنه في يوم الاحد 8 مايو 2022 ، سيعقد للصف الثاني الثانوي امتحان تجريبي ، مع التأكيد على ضرورة شحن التابلت وتوصيله بالانترنت ايضا ، لتجنب المشكلات التى حدثت للصف الثاني الثانوي على المنصة أثناء الاختبار التجريبي الاول وتجنبا لتكرار المشاكل في الامتحانات النهائية

المدارس الثانوية تستعد للامتحانات الالكترونية

وأعلنت مدرسة الشهيد هاني لطفي حرك الثانوية بنات بمحافظة القاهرة : على طلاب الصف الاول الثانوي يوم السبت وطلاب الصف الثانى الثانوي يوم الأحد أثناء اختبارات المواد غير المضافة للمجموع ، إحضار التابلت معهم لوجود تجربة على التابلت يومى 7و8 مايو ، لتفعيل اخر امتحان تجربة علي التابلت قبل امتحان نهاية العام

اما مدرسة الصفا والمروة الثانوية بنات ، بمحافظة الجيزة فقد قالت لطلابها : الرجاء الحضور مبكرا وبالزي المدرسي من اول الاسبوع القادم لاداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وفقا للجداول المعلنة ، مع ضرورة احضار التابلت للتأكد من جاهزيته قبل امتحان المواد المضافة للمجموع ، مع التشديد على أن جاهزية التابلت مسئولية الطلاب

استعدادات عقد الامتحانات الالكترونية

وتبدأ امتحانات الصف الاول الثانوي 2022 ( امتحانات الفصل الدراسي الثاني ) يوم 11 مايو 222 وتستمر حتى 25 مايو 2022 ، و وتجرى امتحانات المواد خارج المجموع يومي اسبت والاثنين 7 و 9 مايو 2022.

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي

الاربعاء 11 مايو 2022 : اللغة العربية

السبت 14 مايو 2022 : الكيمياء + الجغرافيا

الاثنين 16 مايو 2022 : اللغة الاجنبية الثانية + التاريخ

الاربعاء 18 مايو 2022 : اللغة الاجنبية الاولى

السبت 21 مايو 2022 : الفيزياء + الفلسفة والمنطق

الاثنين 23 مايو 2022 : الرياضيات

الاربعاء 25 مايو 2022 : الاحياء

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم 12 مايو 2022 وتستمر حتى 26 مايو 2022 ، وتعقد الامتحانات "إلكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد و"ورقيا" للأسئلة المقالية بلجان مراقبة ومؤمنة وفقا للجدول التالي :

الخميس 12 مايو 2022 : اللغة العربية

الاحد 15 مايو 2022 : تطبيقات الرياضيات + الجغرافيا

الثلاثاء 17 مايو 2022 : اللغة الاجنبية الاولى

الخميس 19 مايو 2022 : الجبر والتفاضل وحساب المثلثات

الاحد 22 مايو 2022 : اللغة الاجنبية الثانية + الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 24 مايو 2022 : الأحياء + الفلسفة والمنطق

الخميس 26 مايو 2022 : الكيمياء + علم النفس والاجتماع