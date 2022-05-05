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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ياسمين صبري: مسئولة عن قراراتي ومن يقدم تنازلات يخسر كثيرًا |فيديو

ياسمين صبري
ياسمين صبري

قالت الفنانة ياسمين صبري، إن لديها مبدأ وأنها لا تقدم أي تنازلات، مؤكدة أنها :" مسئولة عن قراراتها، والشخص الذى يقدم تنازلات يخسر، أكثر ما يكسب، واذا حقق مكاسب ستكون لـ فترة مؤقتة، و بينه وبين نفسه يخسر أشياء".

وأضافت ياسمين صبري، خلال حوارها على تلفزيون دبي، أنها لم تسمع يومًا أنها أجمل ممثلة فى مصر، وكشفت أن البعض يشبهها بـ نجلاء فتحي، وميرفت أمين، وسعاد حسني.

 

صدى البلد ينفرد بأول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أحمد أبو هشيمة

 

قالت النجمة ياسمين صبري في تصريح خاص لصدى البلد وفي أول تعليق لها بعد الانفصال عن رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة ان كل شيء قسمة ونصيب .

وقالت ياسمين صبري في أول تعليق بعد انفصالها :" كل شيء قسمة ونصيب والحمد لله الانفصال تم في هدوء".

ياسمين صبري لصدى البلد : الانفصال تم بهدوء مع أبو هشيمة ولكن له كل احترام

قالت النجمة ياسمين صبري في تصريح خاص لصدى البلد إن الانفصال بينها وبين رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة قد تم بالفعل مؤكدة أنها تكن له كل احترام .

وقبل نحو عامين، وتحديدًا في 19 أبريل من عام 2020، احتفلت ياسمين صبري بعقد قرانها على أحمد أبو هشيمة بعد حوالي شهر من إعلان خطوبتهما رسمياً.

حينها أصدر العروسان بياناً بخصوص هذه المناسبة ذكرا فيه: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

وتابع أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري بيانهما: "إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع في مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة"، مختتمين بالقول: "نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التي اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهي الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم".

وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد أعلنت عن علاقتها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العاطفية، بدون قصد، عندما نشرت الفنانة الشابة صورة لها من إحدى الدول الأجنبية فظهر في انعكاس نظارتها الشمسية صورة لشخص، تعرف عليه الجمهور بأنه هو رجل الأعمال المصري، بعدها آثرت ياسمين صبري الصمت ولم تعلق على الخبر ولم تحذف الصورة، ولم يمر سوى أيام قليلة، ونشر رجل الأعمال صورة يعلن بها ارتباطه بالفنانة المصرية، حيث قدم لها خاتمًا ماسيًا مميزًا، ترتديه في الكثير من إطلالاتها.

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