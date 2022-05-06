أحمد الشامي : وزير التربية والتعليم أشاد بمسلسل "دايما عامر"

قال المطرب أحمد الشامي إن مسلسل دائما عامر يناقش قضية التعليم وهي من أهم القضايا و أساس الأمة وتكوين الشخصية يكون في سن التعليم من الحضانة حتى الثانوي ثم الجامعة .

أضاف أحمد الشامي خلال مداخلة هاتفية على قناة الحياة في برنامج لايت شو ؛ أن هناك قضايا هامه لم يتطرق للنقاش فيها أي أحد أو علاجها ؛ لكن في المسلسل تطرقنا للعديد من القضايا مع طرح حلول للمشاكل .

وأوضح أنه تم إلقاء الضوء على المدرس وثقافته سواء في المدارس الخاصة أو الحكومية ؛ مع طرح مجموعة من الحلول لبعض المشاكل يمكن تنفيذها على أرض الواقع في المستقبل ؛ مضيفا أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أشاد بمسلسل دايما عامر .

وأشار الشامي إلى أنه كان في ألمانيا ثم جاء إلى مصر وتفاجأ باللغة العربية والإنجليزية وبذل مجهود كبير حتى إستطاع القراءة ؛ ثم ذهب للكونسرفتوار .

