ميار الببلاوي : أنا شخصية مليئة بالتناقضات

قالت الفنانة ميار الببلاوي إنها متعاطفة مع الفنانة حلا شيحه ؛ معلقة "أنا شخصيه مليئة بالتناقضات " ؛ مضيفة أن كل واحد حر في نظرته للأشياء حسب قناعاته وآرائه .

أضافت ميار الببلاوي خلال لقائها على قناة النهار ، أنها لا تستطيع مهاجمة حلا شيحه وتكون سيف يغرس في قلبها مثل الأخرين ؛ مضيفه أن بعد وصول حلا شيحه للقاهرة من لندن أحبت الحجاب وإلتزامه .

أوضحت أن رأيها في الفن مثل الشعراوي بأن التمثيل كالسكين يستطيع قطع الطعام أو قتل الناس وفي الحالة الأولى حلال وفي الحالة الثانية حرام ؛ وفي النهايه الفن رسالة سامية وقيمة .

أشارت ميار الببلاوي إلى أن قلة الأعمال عندها بسبب الحجاب لكنها تقبل بذلك معلقة " أن ما لا يدرك كله لا يترك جله وأنا مش هاخد الدنيا والأخرة " ؛ مضيفه أنها تحب عملها ولو جاء عمل واحد هي ترضى بذلك .



