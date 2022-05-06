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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طارق الخولي: نعمل على إعادة دمج المفرج عنهم بالعفو الرئاسي في المجتمع

طارق الخولي
طارق الخولي

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن  اللجنة ستعمل على إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، موضحًا أن  دمج الشباب المفرج عنهم في المجتمع هو من أولويات عمل لجنة العفو، وبعضهم مفصول من العمل والكلية ولديهم مشكلة الفيش الجنائي وهذا جزء من إمكانية مساعدة هؤلاء الشباب للانخراط في المجتمع مرة أخرى.

وأضاف الخولي خلال لقاء على إكسترا، أن :" شعرت بالفرحة الشديدة، خاصة بعد ان تم العمل في ملف الغارمين والغارمات، مؤكدا ان المعايير الأساسية للعفو الرئاسي، هي عدم الاتهام بقضايا الإرهاب، أو قضايا العنف.

وكشف أنه مع وجود حالة الطوارئ كانت تتوسع دائرة الاشتباه وحالات أكثر يتم التعامل معها، ولكن مع إلغاء حالة الطوارئ ، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تم اطلاق حزم تشريعية وتعديلات قانونية ، لوضع بدائل للحبس الاحتياطي والدمج المجتمعي.

وتابع العفو الرئاسي سيطبق على من يستحق العفو وفقا معايير محددة وهي عدم الانضمام للجماعة الارهابية أو من تم اتهامه بقضايا عنف،  أن الرئيس السيسي استخدم صلاحياته الدستورية بدعم الشباب المحبوس بإعادة دمجهم في المجتمع وتقديم العون لهم.

 

وأشار طارق الخولي إلى أن اللجنة بعد تشكيلها تم عمل اجتماع مع الرئيس السيسي، وأكد الرئيس أنه لن نكتفى أن الشباب يخرج فقط، ولكن الطالب لا بد ان يعود لجامعته وعلى العامل ان يعود لوظيفته مرة أخرى، حتى لا يحدث  انجراف لأي تيار خطير.

طارق الخولى لجنة العفو الرئاسي العفو الرئاسي الشباب

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