بـ لوك جديد .. مي عمر تبهر متابعيها على انستجرام

شاركت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بلوك كلاسيك أنيق، بألوان فاتحة مبهجة واكسسوارات ملائمة.

يشار إلى أن مي عمر تشارك في موسم دراما رمضان هذا العام بمسلسل رانيا وسكينة" وتشاركها البطولة فيه الفنانة روبي، ويتم عرضه عبر قناة MBC-خلال شهر رمضان المبارك- في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتجسد مي عمر دور "رانيا" وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب روبي "سكينة" على قيادة سيارات التريلا التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.