عبد الغني هندي: الوقت فريضة وسنحاسب عليها

قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الوقت له أهمية في الإسلام، لأنه مربتط مرتبط بكافة الفرائض مثل توقيت صيام شهر رمضان أو توقيت زكاة الفطر وغيرها.



وأضاف "عبد الغني هندي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن الوقت متواجد في كافة فرائض الإسلام، وهو الأساس في أداء الصلاة اليومية، وغيرها من الفرائض.



وشدد على أهمية الوقت، مستشهدا بشعر الراحل "أحمد شوقي": "دَقّاتُ قَلبِ المَرءِ قائِلَةٌ لَهُإِنَّ الحَياةَ دَقائِقٌ وَثَواني"، مسترسلا: يجب على الفرد تنظيم وقته وفقا لتطورات الحياة اليومية.



ولفت إلى أن تنظيم الوقت أمر تراكمي منذ الصغر، ويجب على الأسرة تعليمه للأطفال منذ الصغر، لكي يصبح الأمر اعتياديا مع الوقت، متابعا: الالتزام بالوقت بمثابة عبادة وصدق.



واستطرد: يجب علينا استغلال الوقت فيما هو صالح لنفسه وللمجتمع، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الشعور بالفراغ والتكاسل عن أداء الأعمال وتأجيلها.





وأكد أن الوقت فريضة، ويجب علينا استغلالها على أكمل وجه، حتى لا نحاسب عليها أمام الله عز وجل.