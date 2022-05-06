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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

لسد عجز الأطقم الطبية.. تحرك تشريعي للتوسع في إنشاء مدارس التمريض

إيرين سعيد، عضو
إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

أعلنت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة، و محمد سعفان ، وزير القوى العاملة بشأن العجز الصارخ فى الأطقم الطبية وعلى رأسها التمريض، والذي سيتم مناقشته خلال الجلسة العامة القادمة .

 

وأوضحت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن هناك العديد من المستشفيات عبارة عن منشآت تنقصها القوة البشرية ، موضحة أنه من غير المبرر أن يكون هناك  تضارب في الوزارات من حيث القرارات، قائلة:" وزارة الصحة تلقى بيانا توضح فيه بوجود عجز فى الأطقم الطبية لاسيما طاقم التمريض، قول  عندى عجز في الاطقم الطبية لاسيما طاقم التمريض، من جهة أخرى تخرج وزارة القوى العاملة بقرار متضارب  مع ما يصدر من بيانات من وزارة الصحة بشأن إعلان فرص عمل للتمريض خارج مصر براتب 22 ألف جنيه.

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براتب 22 ألف جنيه.. تحرك برلماني بشأن إعلان فرص عمل للتمريض خارج مصر

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لجان استماع لـ صحة البرلمان لوضع خطة مستقبلية متكاملة لتكليف الأطقم الطبية

وتساءلت عضو البرلمان ، قائلة: هل أصبح دور وزارة القوى العاملة الوساطة  لسفر الخبرات خارج البلاد بدلا من وضع الخطط والاستراتيجيات لاستقطاب هذه الفئات لاستدامة عملهم داخل البلد ؟ هل هذا يخدم المصلحة العامة للبلاد؟.

و طالبت “سعيد”: بضرورة التوسع في إنشاء مدارس التمريض وخفض تنسيق القبول بها لسد عجز الأطقم الطبية، لاسيما وأن المهنة اصبح لها رواج  وإقبال كبير من قبل الخريجين وطلاب الثانوية العامة ، مشددة على ضرورة تذليل العقبات أمام الطلاب وتقديم كافة التسهيلات لإتاحة فرصة الانضمام لهم فى سهولة ويسر.

 

 

إيرين سعيد لجنة الصحة حنفى جبالى خالد عبد الغفار وزارة الصحة وزير الصحة التمريض مستشفيات القوى العاملة

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