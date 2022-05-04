عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الصحة المغربية: لم نرصد حالات لالتهاب الكبد لدى الأطفال

المغرب
المغرب

كشفت وزارة الصحة المغربية حقيقة ما تردد عن تسجيل حالات لالتهاب الكبد لدى الأطفال.

وأوضح مصطفى فهيم، مدير المنصة الجينومية بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني في المغرب، أنه لا صحة لوجود حالات مشتبه فيها قيد الدراسة، مؤكداً أنه لم يتم حتى الآن رصد أي شيء في هذا الإطار.


وقال فهيم، حسبما أفاد موقع «هسبريس» الإخباري، إنه «لم يتم رصد أي حالات لهذا المرض في المغرب إلى حد الساعة».

وأضاف: «في إطار اليقظة، إذا ما وجدت أي حالات مشابهة، ستتم متابعتها جينومياً للتأكد منها».

وتابع: «إذا ما تم تسجيل أي حالة، سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية».

كانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت أنها تتابع عن كثب الوضع الوبائي لالتهاب الكبد الحاد مجهول السبب، وذلك منذ الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري مباشرة بعد إخطار منظمة الصحة العالمية بالحالات الأولى عند عدد من الأطفال بالمملكة المتحدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان سابق، أنها تتابع أيضاً الوضع الوبائي العالمي المتعلق بهذا الحدث في إطار منظومة اليقظة الصحية الدولية بالمركز الوطني لطوارئ الصحة العامة، وكذا جميع التوصيات الصادرة بهذا الخصوص من منظمة الصحة العالمية ومركز مراقبة الأمراض بأوروبا ووكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة.

ويوصي الخبراء بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر واللجوء إلى التشخيص بسرعة في حالة ظهور أحد الأعراض التي يعرف بها المرض، التي تتمثل فيما يصطلح عليه لدى المغاربة بـ«بوصفير»، أي: تصبغ البشرة واصفرار العينين، فيما تركز البول والبراز يفقد لونه، ناهيك عن القيء والإسهال، وخصوصاً الإرهاق الشديد مع ارتفاع أحياناً في درجة الحرارة.

المغرب.. حكم قضائي يرفض إجبار الزوجة على معاشرة زوجها

المغرب.. إصابة 13 مواطنًا في حادث سير بإقليم سيدي بنور وسط المملكة

 

 

المغرب وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية الصحة المغربية لدي الأطفال التهاب الكبد الحاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكبر زيادة في 22 عاما.. الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية

واتساب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

السيارة تفحمت بالكامل.. حادث سير مروع لـ رجب نبيل لاعب سموحة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار بعدة محافظات غدا

استعدوا للأسوأ.. موجة غلاء طاحنة تضرب بريطانيا

الجرام بـ 1155 جنيها.. أسعار الذهب في ثالث أيام عيد الفطر

مصرع معيدة بجامعة أسيوط سقطت من الطابق العاشر

موضوعات متعلقة

المغرب.. أكثر من 6 ملايين تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

المغرب تطالب بوضع قضايا الشباب في صلب مقاربة السلم والأمن والتنمية

ترشيحاتنا

قطر ترفع فائدة الإيداع إلى 1.50% والإقراض لـ 2.75 بالمائة

محرز يتقدم لمانشستر سيتي في شباك ريال مدريد ويقربهم من نهائي دوري الأبطال

ما هي الباقيات الصالحات ؟ وأفضل وقت للذكر بها

منظمة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا عالميًا

إصابة وزير الخارجية الأمريكي بـ فيروس كورونا

"يويفا" يعلن تخفيضات جديدة على أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبا مبارك.. عرض فيلم "بنات عبد الرحمن"بافتتاح مهرجان مالمو بحضور صناعه

حرق قلبها عليه| أبّ يقتل رضيعهُ بالرصاص رغبة في العودة لطليقته ببريطانيا

بأعجوبة.. أم خارقة تنقذ طفلها من الغرق في حمام السباحة|فيديو

مخطوطات يهودية .. ضبطية كبرى بمطار القاهرة| صور

فيديو

خالد النبوي يكشف كواليس شخصية أبو الهنا.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز: من وقف معي في حزني دعوته لـ فرحي.. فيديو

دنيا عبد العزيز تكشف كواليس احتفالها بعقد قرانها .. فيديو

المطربة السعودية وعد تطرح أغنية البعد طال.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

اﻟﻤﺰﻳﺪ