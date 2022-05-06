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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ضبط 280 لترعصير و240 باكو بسكويت غير صالح بـ بني سويف

صدى البلد

شن فريق مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالفشن، بحملة مكبرة على الأسواق، أسفرت عن ضبطت 280 لتر عصير  و240 باكو بسكويت غير صالح للاستهلاك الآدمى.

وضبطت الحملة في أحد المحلات 84 لتر عصائر عبارة عن 28 بالتة عصير كل بالتة بداخلها 12 زجاجة عصير حجم الزجاجة 250 مل، وضبط 196 لتر عصائر عباره عن عدد 41 بالته عصائر كل بالته 24 عبوه حجم العبوه 200 مل .

كما تم ضبط ٢٤٠ باكو بسكويت ويفر زنه الباكو ٤٥ جرام باجمالي وزن واحد كيلو وثمانون جرام والمضبوطات جميعها منتهيه الصلاحيه وغير صالحه للاستهلاك الادمي طبقا للقانون 10 لسنه 1966 .

تمت الحملة تحت إشراف الدكتورة أمنية حسن مدير الوقائى والدكتور هاني عبدالنبي مدير الإدارة، والدكتور أحمد حجازي مدير القسم الوقائي. 

منتهية الصلاحية أحمد حجازي الصلاحية رام بني سويف وزارة الصحة حملة مكبرة هانى مدير المحلات مكتب مراقبة الأغذية محمد يوسف صلاح إني جمال

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