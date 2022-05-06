مجلس المحامين يجتمع الأحد لتحديد موعد فتح باب الترشح على مقعد النقيب

يجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين، الأحد المقبل لمناقشة وتحديد موعد فتح باب الترشح لمنصب النقيب وتحديد موعد إجراء الانتخابات.

ومن المقرر أن يحدد مجلس نقابة المحامين موعد فتح باب الترشح في الانتخابات التي تجرى على منصب نقيب المحامين، وذلك بعد خلو المنصب لوفاة الراحل النقيب السابق رجائى عطية.

ووفقا لقانون المحاماة، فإن المجلس الحالى يقوم بتسيير الأعمال لحين انتخاب نقيب جديد، ويشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا للمحامين، أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة المقيدين أمام محكمة النقض، والذين أمضوا في الاشتغال الفعلى بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة.

وحول أوراق الترشح لمنصب نقيب المحامين فهى كالآتى: إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى وصورة الكارنيه و شهادة من إدارة السجلات بالقيد والعنوان، و شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب من النقابة العامة ، و شهادة بسداد رسوم الاشتراك، و الكشف الطبي من أحد المستشفيات الحكومية