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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باليه الأوبرا يروي قصة الغجرية كارمن على المسرح الكبير

صدى البلد

تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفني أرمينيا كامل عرضي باليه كارمن وتانجو بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي وذلك لمدة أربعة ليال متتالية تبدأ في الثامنة مساء الاثنين ، الثلاثاء ، الأربعاء ، الخميس 9 ، 10 ، 11، 12 مايو على المسرح الكبير .

باليه كارمن وضع موسيقاه الفرنسي العالمي جورج بيزيه، وتدور أحداثه في مدينة اشبيليه عام 1830 حول الفتاة الغجرية المتعالية كارمن التي تسعى لإيقاع الرجال حيث تتودد إلى العريف خوسيه نافارو الذي عشقها فتحول من شرطي بسيط مطيع إلى مجرم خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها ليقوده حبه الجارف إلى ساحة الإعدام .

اما باليه تانجو وضع موسيقاه كل من استور بياتسولا وليروى اندرسون ويضم مجموعة من المشاهد التي تجمع الباليه الكلاسيكى والحديث مع رقصات التانجو المستلهمة من طبيعة وتاريخ العاصمة الارجنتينية بيونيس إيرس الساحرة لتشكل مزيجاً فنيا مبتكراً .

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يذكر أن فرقة بالية أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه وقدمت أولى عروضها في نفس العام ، انطلقت خارج مصر منذ عام 1972 حيث طافت العديد من دول العالم منها روسيا ، بلغاريا ، يوغوسلافيا ، المانيا ، فرنسا وتونس.

وأصبحت احد الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991 ويضم ريبورتوارها مجموعة من اشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت ، بحيرة البجع ، كسارة البندق ، جيزيل ، دون كيشوت ، طقوس الربيع ، هاملت ، لوركيانا ، كارمينا بورانا ، بوليرو ، سندريلا ، رقصات نلتقى بها ، وبالرغم من كل شيء .

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