العراق.. وفاة رجل بالحمي القلاعية في كركوك

توفي الرجل الذي أصاب بمرض الحمى القلاعية في مدينة كركوك العراقية اليوم الجمعة، بحسب مصادر صحية في المحافظة مسجلا أول حالة وفاة بهذا المرض.



وقال مصدر في صحة المحافظة في تصريح تابعته وكالة "ناس" إنه لسوء الحظ، الشخص الذي عانى من نزيف قبل بضعة أيام توفي بعد ظهر اليوم.

وأضاف أن "صحته كانت غير مستقرة منذ عدة أيام وكان تحت رعاية طبية دقيقة".

وأشار المصدر إلى أنه "تم غسل جثة الشخص المصاب وكان ينتظر من الفريق الطبي القضائي نقلها ومن ثم دفن الجثة".



وأعلنت السلطات الصحية في المحافظة تسجيل أول حالة حمى قلاعية مطلع مايو .

وأفاد موقع "Kirkuk now" بأن المصاب المتوفي البالغ من العمر 47 عاما كان يعمل كجزار متنقل وتم إدخاله تحت الرعاية الصحية منذ خمسة أيام إلا أن المرض غلبه.