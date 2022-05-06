العراق.. استهداف منزل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بصاروخ

استهدف مسلحون مجهولون منزل الجنرال العراقي، الفريق أول ركن أحمد أبو رغيف، مؤخرا، في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، بينما توعدت وزارة الداخلية بملاحقة المتورطين.



أبو رغيف ضابط عراقي رفيع يعمل وكيلًا لوزارة الداخلية، وشكّل على مدار السنتين الماضيتين خطرًا على المجموعات المسلحة والمسئولين المتهمين بالفساد، خاصة بعد ترؤسه لجنة مكافحة الفساد التي شكلها الكاظمي.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان إنه بعد "الانتصارات المتلاحقة" التي حققتها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية على عناصر الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة، "حاول بعض الخارجين عن القانون استهداف منزل وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بصاروخ كاتيوشا".

وأضافت وزارة الداخلية أن "المحاولة كانت فاشلة، وتسببت بأضرار في سياج المنزل، وبعد التحري والتفتيش تم تحديد مكان الانطلاق والعثور على منصة الإطلاق، وجارٍ البحث عن الجناة حاليًّا".

وأشارت الداخلية إلى أن القوات الأمنية فتحت تحقيقًا بهذا الموضوع، وسيتم إنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبي الجرم.