العراق.. إيرادات العام الحالي تتجاوز 150 مليار دولار

توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد، اليوم الخميس، أن تتجاوز إيرادات العراق خلال العام الحالي 150 مليار دولار.



وقال للوكالة الرسمية، إن "قراءة صندوق النقد الدولي وتوقعه بحصول قفزة بإيرادات العراق العامة خلال العام الحالي 2022، تنصب على إجمالي الإيرادات العامة النفطية وغير النفطية للعراق الاتحادي".



وأضاف، أن "الصندوق ربما قدر متوسط الصادرات اليومية من النفط الخام بواقع 3.4 مليون برميل يومياً وبمتوسط سعر سنوي 104 دولارات للبرميل المصدر من النفط أو اكثر مع إيرادات غير نفطية لا تقل عن 8 - 10 مليارات دولار".



وتابع، "إذا ما أضيفت إيرادات إقليم كردستان النفطية والأخرى فيمكن لإجمالي الإيرادات الاتحادية أن يتعدى 150 مليار دولار بكل يسر في نهاية السنة المالية 2022".



وتوقع صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، أن يحقق العراق قفزة في إيراداته العامة خلال العام 2022 بعد ارتفاع أسعار النفط، تصل إلى 149 مليار دولار وبنسبة تغيير سنوي تبلغ 73 بالمئة عن العام 2021.

