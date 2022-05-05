آلاف حالات الاختناق.. مشاهد من العواصف الترابية في العراق| فيديو

أذاعت فضائية بورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها تسجيل وفاة واحدة وأكثر من 5 آلاف حالة اختناق في العراق بسبب عاصفة ترابية تضرب مناطق في وسط وجنوب البلاد، بحسب إحصائية أعلنتها وزارة الصحة، وهي العاصفة السابعة خلال حوالي شهر.

وغطّى الغبار سبع محافظات عراقية، بينها العاصمة بغداد، ومحافظات والأنبار وكركوك والنجف الأشرف وكربلاء وصلاح الدين وديالى، في الوسط والجنوب، التي استيقظ سكانها على طبقات سميكة من الغبار البرتقالي تغطّي منازلهم.

وأعلن المتحدّث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان: "حتّى الآن على الأقل سجلت حالة وفاة واحدة في بغداد"، مضيفاً "أستطيع أن أقول إننا استقبلنا ما لا يقل عن 5 آلاف حالة اختناق حتى الآن".

وأشار المتحدّث إلى أن "هذه الإحصائية غير نهائية"، وهي قابلة للارتفاع. لكنه لفت إلى أن "الغالبية العظمى من الحالات متوسطة إلى بسيطة وتغادر الطوارئ بعد تلقي العلاج".

وسجلت محافظة الأنبار الواقعة في غرب العراق والحدودية مع سوريا حوالي 700 حالة اختناق، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير إعلام صحة المحافظة أنس قيس.