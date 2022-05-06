العراق.. القبض على منفذي تفجير العجلة المفخخة في نينوى

تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية من القاء القبض على إرهابيين إثنين قاما بتفجير عجلة مفخخة نوع اوبل رصاصي اللون في منطقة المجموعة الثقافية في حي الشرطة بالجانب الايسر لمدينة الموصل.

وجاءت عملية القبض بعد أن شرعت مفارز الوكالة بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش ومقاطعة المعلومات وبعد جهود استخبارية كبيرة معززة بالعمل التقني والفني من قبل رجال الوكالة بمحافظة نينوي.

وكان قد استهدف مسلحون مجهولون منزل الجنرال العراقي، الفريق أول ركن أحمد أبو رغيف، مؤخرا، في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، بينما توعدت وزارة الداخلية بملاحقة المتورطين.

أبو رغيف ضابط عراقي رفيع يعمل وكيلًا لوزارة الداخلية، وشكّل على مدار السنتين الماضيتين خطرًا على المجموعات المسلحة والمسئولين المتهمين بالفساد، خاصة بعد ترؤسه لجنة مكافحة الفساد التي شكلها الكاظمي.