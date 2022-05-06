بدء الانتخابات النيابية اللبنانية بالسفارة في القاهرة.. فيديو وصور

بدأت، اليوم، في تمام الرابعة والنصف بتوقيت مصر المرحلة الأولى لتصويت المغتربين اللبنانيين بالانتخابات النيابية.

وشهدت الساعات الأولي توافد كبير من المواطنين وسط حالة من السعادة للمشاركة في الانتخابات النيابية

ويتوزع المغتربون بالدول العشر على 13 مركزًا انتخابيًا بها 77 لجنة فرعية للاختيار من بين 103 قوائم تتنافس بالانتخابات النيابية التي تعقد كل 4 سنوات لانتخاب 128 نائبًا بمجلس النواب اللبناني وفقًا لنظام القائمة النسبية، على أن يكون عدد النواب مناصفة بين المسلمين بطوائفهم والمسيحيين بطوائفهم.

وتعد الجالية اللبنانية في السعودية الأكبر في المرحلة الأولى، إذ يصل عدد المسجلين إلى 13105 لبنانيين موزعين على مركزين انتخابيين يضمان 30 لجنة فرعية، فيما يصل عدد المسجلين في مصر 709 لبنانيين موزعين على مركزي اقتراع بالقاهرة والإسكندرية بهما لجنتين فرعيتين.

وتضم الكويت مركزا رئيسيا بـ14 لجنة فرعية مجهزة لاستقبال 5760 مغتربًا لبنانيًا مسجلًا للتصويت في الانتخابات، وتضم سوريا 3 لجان فرعية لاستقبال 1018 مغتربا، كما يحق لـ903 مغتربين التصويت بسلطنة عمان، و7344 بقطر، و642 بإيران، و638 بالبحرين، و483 بالأردن و327 بالعراق.

ويصوت كل ناخب في المركز الانتخابي المخصص له بدولة إقامته حصرًا لاختيار قائمة واحدة من بين القوائم المتنافسة بالدائرة الانتخابية التي يتبع لها وفقا لمحله الانتخابي من بين الدوائر الخمسة عشر الكبرى بلبنان، مع منح صوت تفضيلي لمرشح واحد بأحد القوائم على أن يكون المرشح من دائرته الانتخابية الصغرى ضمن الدائرة الكبرى، حيث يتم الاحتكام لهذا الصوت في ترجيح فوز أحد المرشحين في حال تساوي القوائم في الأصوات وفقا لعملية حسابية نص عليها قانون الانتخاب اللبناني. وفي حال عدم منح صوت تفضيلي يحتسب صوته للقائمة فقط ولا يبطل الصوت.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تفقد، اليوم /الخمس/، غرفة العمليات التي جهزتها وزارة الخارجية اللبنانية لمتابعة تصويت المغتربين بدء من الغد.. وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات اللبنانيين في الخارج الأحد المقبل في 48 دولة بمختلف قارات العالم وذلك بعد استبعاد أوكرانيا بسبب الحرب الدائرة فيها، فيما تجري الانتخابات بالداخل يوم 15 مايو الجاري بمختلف أنحاء لبنان، فيما يقوم المسئولون عن تنظيم الانتخابات ممن لهم حق التصويت بالانتخاب يوم 12 مايو.

يذكر أن الصمت الانتخابي بدأ في الساعة الأولى من صباح اليوم ويستمر حتى إغلاق صناديق الاقتراع وفقا لتوقيت كل دولة.. وتبدأ الانتخابات في مصر من الساعة السابعة صباحا وحتى العاشرة مساء على مدار الغد.

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