العائدون بعد إجازة عيد الفطر .. مواعيد القطارات المتاحة بـ خط الصعيد

قررت هيئة السكة الحديد استمرار تشغيل قطارات عيد الفطر الإضافية بخط الصعيد حتى الأربعاء المقبل، وذلك تيسيرا على جمهور الركاب لإعادتهم بعد قضاء العيد مع أسرهم، حيث تعمل القطارات الإضافية بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية.

القطارات الإضافية التى يتم الدفع بها بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية بعد العيد بياناتها كالآتى:

ـ قطار درجة ثالثة مكيفة 1938 القاهرة / أسوان، حيث يقوم من محطة القاهرة 22:40 ويعمل يوميا حتى الفترة 10 مايو.

ـ قطار درجة ثالثة مكيفة 1939 أسوان / القاهرة، حيث يقوم من محطة أسوان 18:45 ويعمل يوميا حتى 11 مايو.

ـ قطار درجة ثالثة مكيفة 1942 القاهرة / أسوان، حيث يقوم من محطة القاهرة 55:16 يعمل يوميا حتى 10 مايو.

ـ قطار درجة ثالثة مكيفة 1943 أسوان / القاهرة، حيث يقوم من محطة أسوان 00:20 يعمل يوميا حتى 11 مايو .

ـ قطار درجة ثالثة مكيفة 1941 أسوان / الإسكندرية، حيث يقوم من محطة أسوان 23:55 يعمل يوم 5 مايو فقط.

ـ قطار تهوية ديناميكية (عادى) 2202 القاهرة/ أسوان، حيث يقوم من محطة القاهرة 15:15 يعمل حتى 10 مايو.

ـ قطار تهوية ديناميكية (عادى) 2203 أسوان / القاهرة، حيث يقوم من محطة أسوان 15:00 يعمل حتى 11 مايو.

ـ قطار تهوية ديناميكية (عادى) 2204 القاهرة / أسوان، حيث يقوم من محطة القاهرة 24:40 يعمل حتى 11 مايو.

ـ قطار تهوية ديناميكية (عادى) 2205 أسوان / القاهرة، حيث يقوم من محطة أسوان 10:00 يعمل حتى 11 مايو.