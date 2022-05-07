طلاب أولى ثانوي يخوضون بروفة أخيرة على منصة الامتحانات الإلكترونية اليوم

لضبط التابلت والامور التقنية ..

يخوض اليوم السبت الموافق 7 مايو 2022، طلاب الصف الأول الثانوي، تدريبا اختياريا على التابلت في شكل امتحان تدريبي لمادة الأحياء.

ويتم عقد هذا التدريب لمد ساعة واحدة داخل المدارس المجهزة لعقد امتحانات نهاية العام.

و تتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة هذا التدريب داخل لجان مدارسها المحددة كلجان لـ امتحانات نهاية العام ، بما لا يؤثر على أداء الطلاب لامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع.

وقد تم تحديث التطبيق الخاص بـ منصة الامتحانات الالكترونية على تابلت طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لتسهيل التعامل مع الامتحانات الالكترونية .

وناشدت وزارة التربية والتعليم جميع مديريات التربية والتعليم بضرورة توفير كافة الامكانيات اللازمة لاداء التدريب على الامتحانات الالكترونية بكفاءة مع تذليل كافة العقبات ان وجدت واخطار الوزارة بأي ملاحظات تقنية تم رصدها اثناء التدريب.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التدريب الذي يخوضه طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي على التابلت في المدارس الثانوية اليوم وغدا لا يستهدف التدريب على أسئلة الامتحان، ولكنه يستهدف فقط ضبط الامور التقنية والاطمئنان على جاهزية التابلت و سهولة الدخول على منصة الامتحان.

وأضاف الوزير أن التدريب اختياري لمن يحتاج تحديث التابلت والتأكد من الدخول على المنصة.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن هذا التدريب موجها للطلاب الذين لم يحضروا التدريبات الماضية أو لم يتمكنوا من أدائها في المدارس غير المجهزة لإعطائهم فرصة أخرى لتحديث الأجهزة والتأقلم مع منصة الامتحانات الالكترونية ، وبالتالي فهو اختياري وتحت إشراف الإدارة التعليمية