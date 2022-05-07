عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليدي جاجا تطرح فيديو كليب أغنية فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

ليدي جاجا
ليدي جاجا

طرحت المغنية الشهيرة ليدي جاجا فيديو كليب أغنية " Hold My Hand" لتكون الأغنية الرسمية لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick، بعد العرض الخاص الذي أقيم منذ يومين بحضور أبطاله. 

وشمل فيديو كليب أغنية ليدي جاجا التي تبلغ من العمر 36 عاما، مشاهد مؤثرة من الجزء الأول للفيلم الذي عرض عام 1986، وأخرج الأغنية جوزيف كوسينسكي.

حرص النجم العالمي توم كروز على حضور العرض الخاص لفيلمه Top Gun: Maverick الذي أقيم في سان دييجو بكاليفورنيا، قبل أيام من عرضه في مهرجان كان السينمائي الدولي. 

أقيم العرض العالمي الأول لفيلم Top Gun: Maverick على متن حاملة الطائرات البحرية الأمريكية يو إس إس ميدواي، التي رست في سان دييجو، وانتهز توم كروز الفرصة لقيادة طائرة هليكوبتر على سطح السفينة قبل أن يلتقط الصور. 

التقط توم كروز الصور مع أبطال فيلمه Top Gun: Maverick على السجادة الحمراء ومن بينهم جينيفر كونلي، مايلز تيلر، جون هام، وغيرهم. 

تلقى فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick ردود فعل إيجابية وإشادات قوية أثناء عرضه في حدث cinema con المقام في لاس فيجاس قبل عرضه في مهرجان كان نهاية شهر مايو الجاري.

كتب النقاد العديد من المراجعات الإيجابية بعد العرض المبكر لفيلم Top Gun: Maverick الذي كان على عكس ما كان يتوقعه الجميع.

تأخر عرض Top Gun: Maverick كثيرا بسب جائحة كورونا، مثل العديد من إنتاجات هوليوود، ولكن مع طرح الفيديو الدعائي له منذ أيام كان مبشرا. 

تقرر عرض فيلم Top Gun: Maverick الذي ينتظره الجميع وعلى رأسهم بطله توم كروز منذ فترة طويلة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي. 

سيصدر فيلم Top Gun: Maverick يوم 27 مايو الجاري في أمريكا الشمالية، لكنه سيحصل على عرضه الخاص ضمن فعاليات مهرجان كان ومن المتوقع حضور أبطاله لفعاليات الحدث الفني الهام. 

عرضت أول أفلام سلسلة المهام المستحيلة أو Mission: Impossible عام 1996، بعد حوالي 10  سنوات من فيلمه الأسطوري Top Gun الذي قدم فيه شخصية مافريك الطيار الحربي الماهر الذي رغم ذلاته القانونية إلا أن موهبته كانت نافذة. 

حقق فيلم Top Gun نجاحا باهرا وقت طرحه عام 1986، ووصلت إيراداته إلى حوالي 357 مليون دولار رغم أن ميزانية إنتاجه لم تتعد 15 مليون دولار، ومازال مطلوبا للمشاهدة حتى اليوم بعدما أصبح متاحا على منصة نتفليكس لجميع المشتركين. 

وبعد حوالي 35 عاما من النجاح المتواصل لهذا الفيلم قرر توم كروز تصوير جزء ثاني منه باسم Top Gun: Maverick، ويقدم فيه شخصية مافريك الطيار بعدما تدرج في المناصب العليا داخل الجيش الأمريكي.

Top Gun Top Gun Maverick ليدي جاجا توم كروز Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

تصل إلى 50 درجة ..موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

إيهاب واصف: التحوط من التضخم وراء زيادة أسعار الذهب

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

حالة الطقس.. موجة حارة تضرب البلاد غدا وتستمر 72 ساعة

بدون السولية وعبد المنعم.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا

لوتس إميرا GT4 تستعرض قوتها داخل مسار هيثيل الشهير .. فيديو

15 دولارًا تعويضا لكل مستخدم عن إبطاء آبل هواتف آيفون iPhone 4S

اليمن.. أحزاب تعز تتهم الأمم المتحدة بالتغطية على جرائم الحوثي

تشيلسي يعلن بيع النادي لتحالف أمريكي نظير 4.25 مليار إسترليني

عام حزين.. رياض محرز يودع 5 بطولات والبريميرليج الأمل الوحيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

حب من أول نظرة.. قصة زواج المايسترو صالح سليم وإخفاء مرضه بالسرطان عن المقربين

أحبها رشدي أباظة وخطبها شيبوب .. تاريخ أول قبلة لـ ماجدة الصباحي

فيديو

من هو عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو.. فيديو جراف

ماذا قال وزير الأوقاف عن فتح المساجد.. تفاصيل.. فيديو جراف

طلبت الدعاء قبل رحيلها.. الذكرى الثانية لوفاة الفنانة ماهي نور

شاهد.. الاستعدادات الأخيرة لحفل ماجد المهندس في السعودية| الليلة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ