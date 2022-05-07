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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

فوز فريد زهران برئاسة الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي

فريد زهران
فريد زهران

فاز فريد زهران برئاسة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خلال الانتخابات التي اجريت  وحصل زهران على 520 صوتا، فيما حصل الدكتور حنا جريس على 229 صوتا ، وحصلت الدكتورة نجلاء قطب على 18 صوتا.

و تنافس  على رئاسة الحزب فى هذه الانتخابات قوائم انتخابية، فريد زهران، رئيس الحزب الحالي، على رأس قائمة «التقدم»، ود.حنا جريس، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، على رأس قائمة «التغيير»، ود.نجلاء قطب، عضو الهيئة العليا للحزب، على رأس قائمة " الاستقلال" 
وتضم قائمة "التقدم" فريد زهران على منصب الرئيس، والبرلمانى السابق باسم كامل على منصب الأمين العام، وإيهاب الخراط على منصب نائب رئيس الحزب للشئون الحزبية، ومحمود سامى لمقعد نائب رئيس الحزب للشؤون التشريعية، وفريد البياضى لمقعد نائب رئيس الحزب للشئون الخارجية، ومها عبدالناصر لمقعد نائب رئيس الحزب للشئون المالية والإدارية، ونقيب المحامين السابق بالمنوفية، خالد راشد، لمقعد نائب رئيس الحزب لشؤون المجتمع المدنى، وأميرة صابر، مرشحًا لمقعد نائب رئيس الحزب للتخطيط والتطوير.. بجانب الدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على منصب أمين الهيئة البرلمانية للحزب.
و شملت المناقشة قائمة تضم التغيير" : الدكتور حنا جريس رئيسا للحزب، وأحمد مدين، عضو الهيئة العليا، على منصب الأمين العام، والنائبة سناء السعيد على منصب نائب رئيس الحزب للشؤون التشريعية والبرلمانية، والنائبة سميرة الجزار على منصب نائب رئيس الحزب للمجتمع المدنى، والدكتورة آمال السيد على منصب نائب رئيس الحزب للتخطيط الاستراتيجى والتطوير، والمهندس محمد نجيب على منصب نائب رئيس الحزب للشئون الخارجية والدولية.. ويخوض الدكتور عمرو فاروق مراد الانتخابات على منصب نائب رئيس الحزب للشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد علاء الفايد على منصب نائب رئيس الحزب للعلاقات الحزبية.

مجلس الشيوخ المجتمع المدني فريد زهران الحزب المصري الديمقراطي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عضو مجلس الشيوخ

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