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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض إلتهاب الأذن عند الأطفال وأسباب الإصابة

التهابات الأذن
التهابات الأذن

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة التهابات الأذن وخاصة الأطفال، فما هي اعراض التهاب الاذن عند الاطفال وكيف يتم علاج التهاب الاذن عند الاطفال، كشف موقع هيلثي علاج التهابات الأذن للأطفال بطرق سهلة وبسيطة للغاية.

تُعرف عدوى الأذن باسم التهاب الأذن الوسطى وهي أكثر شيوعًا عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 3 سنوات، عادة ما يكون غير خطيرة وغير معدية، تحدث معظم التهابات الأذن عندما يصاب الطفل بنزلة برد ، وعادة ما تستمر لعدة أيام، يمكنك إكتشاف علاج نزلات البرد عند الأطفال بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

 

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متى تكون عدوى الأذن شائعة عند الأطفال ؟

الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن هم:
الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات لديهم قناة استاكيوس قصيرة.
الأطفال الذين يعانون من الحساسية المزمنة.
الأطفال المصابون بالحنك المشقوق ، لأن قناة استاكيوس غالبًا ما تكون ملتهبة.
الأطفال الذين يتعرضون لدخان السجائر. يتسبب الدخان في التهاب قناة استاكيوس ، مما يزيد من احتمالية الإصابة بعدوى الأذن.
الأطفال الذين لا يرضعون رضاعة طبيعية ، لأن لبن الأم يحتوي على أجسام مضادة تساعد في مكافحة العدوى.
الأطفال الذين يرضعون بالزجاجة ، خاصة إذا ابتلعوا الحليب أثناء الاستلقاء. يمكن أن يدخل الحليب إلى قناة استاكيوس ويسبب التهابًا ، مما يزيد من خطر الإصابة بعدوى الأذن.
يجب أن يجلس الأطفال في وضع مستقيم أثناء شرب الزجاجة، عندما يكبرون بما يكفي لحمل الزجاجة الخاصة بهم جيدًا ، يجب تعليمهم الشرب من الكوب العادي وعدم إعطائهم زجاجة.


أعراض التهاب الأذن عند الأطفال

عادة ما يشكو الأطفال الأكبر سنًا من وجع الأذن، بينما قد لا يتمكن الأطفال الأصغر سنًا من القول بأنهم يعانون من آلام في الأذن ، إلا أن هذا يمكن معرفته من خلال معرفة أعراض التهاب الأذن عند الأطفال ، وهي:
حمى غير مبررة دون أي مرض ، حيث يمكن ملاحظة ارتفاع في درجة حرارة الطفل.
يصبح مزاج الطفل سيئًا للغاية.
يعاني الأطفال من صعوبة في النوم.
يلجأ بعض الأطفال إلى سحب آذانهم.
يواجه بعض الأطفال صعوبة في سماع الأصوات الهادئة.
يعاني بعض الأطفال المصابين بعدوى الأذن من تصريف السوائل من الأذن.

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