عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل مباراة وفاق سطيف بنصف نهائي أبطال إفريقيا

هاشتاج برجولة الأهلي للبطولة يتصدر الترند ومغردون: نثق بكم

صدى البلد

دشن جمهور النادي الأهلي هاشتاج  برجولة الاهلي للبطولة ، لدعم الفريق قبل لقاء نظيره الجزائري وفاق سطيف في دوري أبطال افريقيا.

و تصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا و جاءت التعليقات كالاتي : 

 

وتقام مباراة الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى فى التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب استاد السلام في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا على أن تنقل عبر شبكة بى إن سبورت بشكل حصري.

 

واستعد الأهلى جيداً لمباراة الليلة حيث انتظم اللاعبون فى معسكر مغلق منذ الثلاثاء الماضى، لاسيما بعد النتائج السلبية التي حققها المارد الأحمر في الدوري بفقدان سبع نقاط كاملة بالخسارة من المصرى والتعادل مع طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

 

وطالب موسيمانى لاعبى الأهلى بمصالحة جماهيرهم الغاضبة من تراجع النتائج عن طريق تحقيق فوز مطمأن قبل السفر للجزائر ، ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون ورامى ربيعة عن الاهلى أمام وفاق سطيف بسبب الإصابة.


واجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.

- الأهلي وفاق نظير أخبار دوري أبطال إفريقيا فريق وفاق سطيف الجزائري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

تصل إلى 50 درجة ..موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

إيهاب واصف: التحوط من التضخم وراء زيادة أسعار الذهب

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

حالة الطقس.. موجة حارة تضرب البلاد غدا وتستمر 72 ساعة

بدون السولية وعبد المنعم.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا

لوتس إميرا GT4 تستعرض قوتها داخل مسار هيثيل الشهير .. فيديو

15 دولارًا تعويضا لكل مستخدم عن إبطاء آبل هواتف آيفون iPhone 4S

اليمن.. أحزاب تعز تتهم الأمم المتحدة بالتغطية على جرائم الحوثي

تشيلسي يعلن بيع النادي لتحالف أمريكي نظير 4.25 مليار إسترليني

عام حزين.. رياض محرز يودع 5 بطولات والبريميرليج الأمل الوحيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

حب من أول نظرة.. قصة زواج المايسترو صالح سليم وإخفاء مرضه بالسرطان عن المقربين

أحبها رشدي أباظة وخطبها شيبوب .. تاريخ أول قبلة لـ ماجدة الصباحي

فيديو

من هو عمرو القاضي المرشح للعمل مع ليوناردو ديكابريو.. فيديو جراف

ماذا قال وزير الأوقاف عن فتح المساجد.. تفاصيل.. فيديو جراف

طلبت الدعاء قبل رحيلها.. الذكرى الثانية لوفاة الفنانة ماهي نور

شاهد.. الاستعدادات الأخيرة لحفل ماجد المهندس في السعودية| الليلة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ