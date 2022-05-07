هاشتاج برجولة الأهلي للبطولة يتصدر الترند ومغردون: نثق بكم

قبل مباراة وفاق سطيف بنصف نهائي أبطال إفريقيا

دشن جمهور النادي الأهلي هاشتاج برجولة الاهلي للبطولة ، لدعم الفريق قبل لقاء نظيره الجزائري وفاق سطيف في دوري أبطال افريقيا.

و تصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا و جاءت التعليقات كالاتي :

وتقام مباراة الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى فى التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب استاد السلام في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا على أن تنقل عبر شبكة بى إن سبورت بشكل حصري.

واستعد الأهلى جيداً لمباراة الليلة حيث انتظم اللاعبون فى معسكر مغلق منذ الثلاثاء الماضى، لاسيما بعد النتائج السلبية التي حققها المارد الأحمر في الدوري بفقدان سبع نقاط كاملة بالخسارة من المصرى والتعادل مع طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

وطالب موسيمانى لاعبى الأهلى بمصالحة جماهيرهم الغاضبة من تراجع النتائج عن طريق تحقيق فوز مطمأن قبل السفر للجزائر ، ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون ورامى ربيعة عن الاهلى أمام وفاق سطيف بسبب الإصابة.



واجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.