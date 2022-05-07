وزير الأوقاف : فتح مسجد ومقام السيد البدوي أمام المصلين والزائرين اليوم

اعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف عن تفاصيل فتح مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا .

و كتب محمد مختار جمعة عبر حسابة بموقع تويتر : فتح مسجد ومقام سيدي أحمد البدوي بطنطا أمام المصلين والزائرين اليوم السبت ٧ مايو من العاشرة صباحا إلى ما بعد صلاة العشاء وباقي المقامات بمحافظة الغربية بدءا من الأحد بإذن الله تعالى .

وتبدأ وزارة الأوقاف يوم الاحد القادم فتح المساجد والاضرحة لاستقبال المصليين والزائرين للأضرحة وذلك بعد الانتهاء من اعمال تطوير مسجد الامام الحسين وتقييم لجنة الأوبئة والجوائح الصحية .

وأجاب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف عن سر توقيت فتح المساجد في هذه التوقيت .

وقال وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك،" لماذا الآن ؟"على الرغم من الفرحة العارمة بفتح بيوت الله عز وجل فإنك قد تجد من يتساءل عن سر توقيت هذه القرارات ".

وتابع وزير الأوقاف،" نقول إن اتخاذ أي قرار إنما يُبنى على تقدير متخذ أو متخذي القرار للمصلحة ، فعندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف العمل بمسجد الإمام الحسين ليكون افتتاحه في أول يوم من أيام الشهر الفضيل وكان ذلك يتطلب غلق المسجد غلقا كاملا فترة إنهاء الأعمال بالمسجد حتى تتمكن فرق العمل المكثف من إنجاز المهام في الوقت المحدد . قيل : وهل هذا هو التوقيت المناسب لمثل هذا القرار وكيف يغلق مسجد الإمام الحسين في هذا الشهر الفضيل ، دون أن يدرك من تحدث أن ذلك إنما كان لإعداد المسجد على أفضل صورة قبل بداية الشهر الفضيل وهو ما تم بفضل الله تعالى وأقيمت الصلاة فيه طوال الشهر الفضيل ، و قد اعتدنا أن نعلن الإنجازات حين افتتاحها وليس عند تدشينها تحقيقا لأعلى درجات المصداقية والتحول من الوعود إلى الإنجازات" .

وأوضح وزير الأوقاف،: “ فيما يتصل بفتح المساجد فتحا كليا في هذا التوقيت فإن اللجنة المختصة بإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية كانت ترى التريث حتى نهاية الشهر الفضيل ومرور أيام العيد بخير نظرا لما يصاحب هذه المواسم والأعياد الدينية عادة من مزيد اختلاط .

وقالت اللجنة في حينه سننظر الأمر وتطوراته خلال شهر رمضان وأيام العيد فإن مر الأمر بخير سنتجه نحو فتح كثير من مجالات الحياة العامة بما فيها الأمور المتصلة بدور العبادة وهو ما تم بفضل الله عز وجل فصبرنا قليلا من الوقت لنعبر بفضل الله عز وجل بالأمر إلى بر الأمان وهو ما تم بفضل الله و عونه” .